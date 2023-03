Persiste la incertidumbre en las estaciones de servicio

Durante los últimos días, la escasez de gasolina ha golpeado al estado Aragua, provocando largas colas en las estaciones de servicio con usuarios que esperan desde horas de la madrugada para poder equipar sus vehículos.

Jesús Matute, quien se encontraba en la cola de la bomba de El Limón, ubicada en la avenida Universidad desde las 4:30 de la mañana, aseguró que los encargados de la estación de servicio les informaron que tenían dos días esperando por la gandola que les surtiría el combustible.

“Ahorita en la mañana volvimos a hablar con ellos y dicen que han llamado a la Planta de Yagua y no contestan y por eso reina la incertidumbre, porque estamos a la buena de Dios esperando la gandola”, comentó Matute.

Asimismo, este usuario afirmó que la mayoría de las estaciones de servicio entre Girardot y Mario Briceño Iragorry, se encuentran cerradas, ya que lleva dos días tratando de obtener el preciado combustible.

Estaciones de servicios con incertidumbre

Por su parte, José Román, fue uno de los desafortunados que esperó más de cinco horas en la cola del día martes, sin recibir el combustible. “Tenía dos semanas sin echar gasolina, tengo el carro guardado sólo para emergencias, porque la situación es caótica”, precisó.

Wilmer Hurtado comentó que la información en las colas suele ser escasa, por lo que deben esperar muchas horas sin la certeza de que llegue la gandola. “Yo llegué a las 4:30 am, me acerqué a los encargados de la bomba y ellos dicen que están esperando la gandola y eso es todo lo que sabemos, ya han pasado algunas horas de esa información y todavía no ha llegado”, explicó.

Del mismo modo, Hurtado señaló que suele surtir su vehículo una vez a la semana, pero que en esta oportunidad se le ha hecho cuesta arriba.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo