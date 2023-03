Vendedores esperan con ansias la sardina en Ribas

Los habitantes del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, se encuentran buscando la sardina como “palito de romero”, esto no sólo debido a su bajo costo, sino también por ser uno de los ingredientes más versátiles en la preparación de los platos propios de la Semana Santa, la cual ya se acerca. Sin embargo, la distribución de este producto marino no ha llegado a la entidad.

La venta de pescado se ha mantenido

La sardina es uno de los alimentos del mar que más buscan los ciudadanos para poder resolver una buena comida, con las propiedades necesarias y con una inversión más baja, con respecto a los precios de los productos cárnicos y otras proteínas.

Compradores van en busca de otros pescados mientras llegan las sardinas

No obstante, dueños y encargados de comercios dedicados al expendio de este rubro en la entidad ribense, mencionaron que hasta el momento no han logrado conseguir la sardina, puesto que todavía no es su época, lo que los mantiene a la expectativa, ya que la llegada de esta representaría un incremento en sus ventas.

Carlos Fuentes, comerciante de la calle Candelaria, expresó que ya tiene varios meses que no le llega sardina a su negocio, por lo que las ventas han mermado un poco, ya que los compradores van en busca de esa especie en especifico, en cualquiera de sus cortes, sea: enteras, en filetes o hasta empanizadas.

“Teníamos sardinas hasta principios de año, desde ahí no nos ha llegado más, estamos a la espera, pero según dicen que es por la situación de la gasolina, otros dicen que porque no es temporada, lo cierto es que acá no nos ha llegado. Nos dicen que esperemos los primeros de abril y espero que así sea”, dijo Fuentes.

NO ES TEMPORADA

De la misma forma, David Romero, pescadero de la calle Andrés Bello, agregó que la escasez se debe a que no es temporada. “Actualmente están sacando sólo sardinas pequeñas y esas la agarran sólo para llevarlas a la empresa que las vende enlatadas, aún no es la temporada buena de sardinas, por eso su falta en los negocios”.

Ante este panorama, los comerciantes se han dado a la tarea de seguir ofreciendo otras especies, que también se les puede acomodar al bolsillo de los consumidores, tales como el mojarra que mantiene un costo de 42.00 bolívares, el bonito y la curvina 75.00 bolívares, el coporo 65.00 bolívares, la cachama 70.00 bolívares y por último el pescado rayado por excelencia de la Semana Mayor en 150.00 bolívares el kilogramo.

Entre los pescados más buscados está la mojarra

“De verdad que vienen buscando mucho la sardina, pero como no hay, los compradores se llevan lo más económico, que son muy buenos igual; en mi caso, el más llevado es la mojarra y el bonito, por su sabor y economía”, mencionaron.

Te recomendamos: Las sardinas brillan por su ausencia en los comercios de Maracay

En resumidas cuentas, los vendedores de esta parte del eje Este esperan que próximamente comiencen a llegar las sardinas, para así poder ofrecer más variedad a los clientes y que por consiguiente se incrementen las ventas, representando así mayor ganancia.

DANIEL MELLADO | elsiglo