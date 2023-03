Marian Urdaneta: Una mujer que conquista un mañana con certeza

En este encuentro Marian Urdaneta, una asertiva mujer, comparte con nosotros sus opiniones sobre algunos de los retos a los que se enfrenta diariamente como responsable de la organización Emprendedores Maracay y los beneficios que conlleva ese proyecto para la ciudad y el país.

FOTO CORTESÍA

Ella es innovadora, incansable, soñadora y cree firmemente en que las personas siempre deben tener una segunda oportunidad. Considera que los emprendedores se van a ir capacitando poco a poco para saber capitalizar y ofertar sus productos y tener un ingreso que les permita sostener un hogar y mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, Marian Urdaneta confía que los emprendedores pueden ser exitosos en el menor tiempo posible, con otra manera de ver la vida.

Son oportunidades de aprendizaje y desarrollo dentro de lo permitido, mirando exclusiva y únicamente por y para el bien del país, sostiene que muchos son los pilares en los que se sustentan el desarrollo de un país

Emprendedores comprometidos

Ella piensa que estos procesos se convierten como un agente multiplicador, y de la diversidad de este entorno de los que se puede beneficiar la comunidad venezolana. Además ir dejando valores como el compromiso y la responsabilidad, Urdaneta también es una gran inspiradora, construyendo un nicho que les proporcione a los emprendedores importantes espacios para hacerse visibles.

Marian Urdaneta, una mujer dejando huella en el país

De esta destacada mujer podemos rescatar sus ideas y acciones, compromisos, así como su entrega permanente sin hora ni fecha. Por muy difícil que parezca, solo hace falta mirar sus logros, y ver las huellas imperecederas que viene dejando en Aragua y a nivel nacional.

Una entrevista

FOTO CORTESÍA

Les dejamos esta entrevista de una mujer que viene conformando un panorama de sueños y una gran labor con los emprendedores en Maracay, que nos brinda oportunidades de salir adelante, en una sociedad con voluntad de ser y estar

YR: Empecemos por el principio y les dices a nuestros lectores: ¿quién es Marian Urdaneta?.

MU: Hija de Dios, devota a Nuestra Sra del Carmen, hermana, tía, sobrina, madrina, amiga y madre de una hermosa adolescente, Alejandra. Mujer agradecida con el altísimo por haberme permitido desempeñar todos estos roles, de carácter fuerte con corazón noble, resiliente sin duda alguna.

YR: ¿Eres Zuliana de pura cepa, corrijo maracucha, porque creo que eres de Maracaibo?

MU: Ciertamente, soy zuliana, nacida en Maracaibo, pero criada, educada y regañada en las tierras de nuestro Gral. Rafael Urdaneta, La Cañada de Urdaneta.

YR: Cuéntame, ¿Qué te trajo a esta hermosa tierra Maracayera y qué te ha prendado de ella?

MU: Los caminos misteriosos e incomprensibles de Dios, el amor y el trabajo, sin duda ver la inmensidad del Henri Pittier, la amabilidad y el afecto que he recibido por parte de todos los habitantes que transitan en mis días y el cariño tan inmenso que Ale Belén le tiene a estas tierras!

YR: ¿Cómo nace esa inquietud para vincularte con tanta pasión sobre el tema del emprendimiento?

MU: Creo que llegué sin darme cuenta, desde niña fui diestra con las manualidades, hacía y vendía lazos para una quincalla en el pueblo, entendí que todos somos emprendedores ya que, a partir de una idea, sacamos adelante un proyecto en el que creemos apasionadamente, buscando la manera de materializarlo y monetizarlo, asumiendo riesgos y consecuencias. Dejé mi trabajo formal para dedicarme como gerente del hogar, nunca más volví a insertarme en el mercado laboral porque en la crisis económica del país cualquier negocio era más rentable que ser un asalariado, incluyendo el negocio de los lazos. Así nació Alejandras Creaciones C.A y la Maracucha de los lazos.

YR: Luego de tus inicios en tu proceso de la creación de Emprendedores Maracay como organización, ¿Cómo se fue gestando y quiénes estuvieron contigo cuando se fue fraguando ese proyecto?.

MU: Se fue gestando desde el 1 de julio del año 2021, con la necesidad de servir, de varios emprendedores y amigos, que me hubiera gustado poder mencionar sus cuentas de Instagram, pero entiendo que en el periódico no se puede hacer, porque hoy en día son empresas y me siento agradecida y honrada de ver el crecimiento de sus sueños.

YR: A tu modo de ver, ¿Qué lugar ocupa en este panorama actualmente la palabra emprendedor, no crees que ha bajado un poco el interés de los jóvenes de hacerse llamar con ese término?

MU: Creo que no ha bajado, quizás el término estuvo de moda, pero ellos cada día se documentan más y saben que el objetivo es ser empresarios/monetizar, y tengo la plena convicción que están enfocados en eso.

YR: Eres ingeniero agrónomo de profesión: ¿Cuál tema crees que te gustaría desarrollar sobre lo relacionado con tu carrera o prefieres que eso se vaya quedando en el tintero?

MU: Sí soy ingeniero agrónomo, McS en economía agrícola, Especialista en Gestión de RRHH, me encantaría desarrollarme en el área de extensión agrícola para emprendedores y así apoyar el crecimiento de nuevos productos y/o servicios en el área agrícola industrial. Fagro-LUZ siempre será parte de mí, llevo fragmentos de cada día en esa facultad que me vio crecer, y reforzó los valores éticos que hoy me convierten en la profesional que soy.

YR: ¿Qué te motiva a apoyar a los emprendedores, a tenderles la mano para construir sus sueños, ellos se han convertido para ti como una familia que proteges como un tesoro?

MU: Mi querida Profesora, usted lo ha dicho, los emprendedores se han convertido en la familia que mi hija y yo tenemos en Maracay.

YR: ¿Cómo se logró conformar todo el equipo de profesionales para amalgamar un trabajo tan cohesionado y complejo?

MU: Me siento orgullosa del equipo que conformamos, entre emprendedores, empresarios y amigos, que tienen claro que nuestra misión es ser (auténticos), crecer (cómo persona), hacer (la voluntad de Dios), y servir (al prójimo). Nuestro Lema: Ser, Crecer, Hacer y Servir. Este logro se debe a que somos profesionales, talentosos, con valores y principios que nos invitan a ser cada día mejor, por una Venezuela grande.

YR: ¿Qué expectativas tienes con esta organización para este año, hay proyectos en puerta?

MU: Lograr convertirnos en una fundación, por ahora tenemos dos proyectos: Este próximo 17 de marzo en las instalaciones del Hotel Bermúdez + Qué Empoderadas, somos, reales y nuestro tercer aniversario profondos para una labor social, y agradezco a la licenciada Eliudis Díaz, emprendedora abnegada que nos apoya incansablemente.

YR: ¿Qué contribución consideras que en la Venezuela actual, deja un una iniciativa como la tuya?

MU: Somos una plataforma para conectar ideas, servicios, necesidades a ser suplidas, emociones que requieren ser escuchadas, pensamientos que deben materializarse, pero lo más importante, es que somos una alternativa segura para ayudar al menos favorecidos a través de nuestras labores sociales, esto se convierte en productividad y prosperidad para el país que estamos construyendo.

YR: ¿Cómo calificas la existencia de la Economía Naranja?

MU: Es pilar de para logar una sociedad culta e intelectual. La economía Creativa es una gran oportunidad para que actividades productivas relacionadas con el quehacer cultural, artístico, innovador y de ciencia, tecnología e investigación, sean capaces de transformarse en bienes tangibles o intangibles.

YR: ¿Qué es para Marian Urdaneta la maracucha, como se te conoce cariñosamente, desde lo emocional, este significativo proyecto “Emprendedores Maracay”?

MU: Es mi familia maracayera y como en las familias tenemos de todo, nuestras diferencias nos hacen únicos, nos complementamos, todos dicen que bonita labor haces maracucha, y les confieso que he recibido mucho más de lo que he podido dar y/o servir.

YR: ¿Qué es para Marian Urdaneta una mujer adaptada a los nuevos tiempos, la femineidad?

MU: Dios creó hombre y mujer como complemento, con proyectos individuales tomando el riesgo de experimentar, encontrando lados positivos y negativos, de luz y sombras, la nueva feminidad debe estar enfocada en el coraje de auto valorarse, ser independiente, fijar límites decir sí o no, sin obviar que debemos articular nuestra vida moderna con esa necesidad de sentirse amada, cuidada y el hombre juega un papel fundamental ya que por naturaleza es protector y proveedor, en unión somos perfectos para hacer familia, y ésta es la base fundamental de la sociedad.

YR: Hay mujeres que en medio de las desventajas que les ha tocado vivir como colectivo, se han empeñado para sortear obstáculos y hacerse visibles. ¿Te ha tocado a ti asumir esa posición o a Marian Urdaneta no le ha hecho falta eso?

MU: Claro que sí me ha tocado, y los obstáculos más difíciles me han motivado a estudiar y prepararme, cada uno de mis títulos se los debo a ellos. Como individuo sé que soy visible a los ojos del Creador y eso es importante y suficiente para mí, como organización que desea ser fundación es relevante que conozcan nuestra labor, para sumar corazones nobles que nos apoyen en nuestras gestiones.

YR: ¿Tiene la presencia del liderazgo femenino, en cualquier área que le corresponda, algo que ver con su condición de mujer, o es un lugar ganado en la arena del talento?

MU: Definitivamente es un lugar ganado en la arena, desde el agradecimiento y bajo la bendición de Dios.

YR: Dicen que una mujer es algo complicado y difícil: es un laberinto donde cualquiera se puede perder fácilmente: ¿Qué piensas al respecto?

MU: Bajo la premisa de los múltiples roles, que nos toca desempeñar en la sociedad, se podría vislumbrar lo complicado y difícil de nuestra cotidianeidad, pero como dice el escritor Roberth Colmenárez, somos la más hermosa composición de amor propio, pasión, esperanza, caos y resiliencia, una obra de arte inquebrantable, de pies a cabeza.

YR: A propósito de celebrarse el pasado 8 de marzo el Día de la Mujer ¿Eres feminista?

MU: Creo en el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, pero soy consciente del papel que cada uno debe cumplir en esta sociedad.

En primera persona con Marian Urdaneta

YR: ¿Cómo te describirías usando sólo 3 adjetivos?

MU: Sincera, generosa, amorosa, exigente.

YR: ¿Qué defecto es el que menos soportas de alguien?

MU: La mentira y la manipulación.

YR: ¿Qué has deseado siempre y aún no lo has logrado conquistar?

MU: Con el tiempo te das cuenta que el verdadero valor de la vida está en la simpleza de la misma, no deseo morir hoy, aún la niña está pequeña, pero de suceder me iría plenamente feliz y agradecida.

YR: ¿Cómo describes tu día perfecto?

MU: Orar al despertar, abrazar a mi hija, un café, entrenar, desayunar, comunicarme con mi familia, trabajar, manejar las redes, almorzar, trabajar, otro café y/o un vino, leer un libro y orar antes de dormir.

YR: ¿Qué consejo le darías a tu “yo” de niña?

MU: Deja de ser tan selectiva con las personas, las diferencias nos complementan.

YR: ¿Cuál es tu mayor miedo?

MU: Dejar huérfana a mi hija.

YR: ¿Qué te contiene?

MU: Uff, soy sin filtro. Pero las pláticas con personas que no miran a los ojos.

YR: ¿Qué te hace enojar?

MU: La mentira y la falta de compromiso.

YR: ¿Crees en las segundas oportunidades?

MU: Por supuesto.

YR: ¿Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro?

MU: Definitivamente al pasado y creo no cambiaría nada, volvería a vivirlo tal cual, solo cultivaría unas cuantas amistades más.

YR: ¿Qué significa la palabra hogar, para ti?

MU: Paz, energía, nuestro lugar seguro.

YR: ¿Cómo te visualizas a la vuelta de 10 años?

MU: Activa al 100%, con muchos más libros leídos y corchos coleccionados, disfrutando de los logros de Belén.

YR: Gracias por haber aceptado nuestra invitación para platicar un rato sobre este proyecto, ¿Deseas agregar algo más?

MU: Sí, Agradecerle a usted, el apoyo incondicional que le ha brindado a todos los emprendedores de la ciudad.

YDELISA RINCÓN GONZÁLEZ @ydelisarincon | elsiglo