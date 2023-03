El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que en 2024 habrá elecciones presidenciales, tras las cuales se juramentará quien resulte electo y el país seguirá “en paz” y “en democracia”.

“Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano”, afirmó Maduro. Foto cortesía.

“En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular”, enfatizó el mandatario durante una entrevista especial transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, afirmó Maduro sobre el reconocimiento internacional de los resultados de las elecciones previstas para 2024: “Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano”.

“La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan”, enfatizó.

También te puede interesar: Venezuela dispuesta a fortalecer “asociación estratégica integral” con China

Las elecciones en Venezuela y varios países que no apoyan a Maduro

Además, Maduro se refirió al respaldo que EE.UU. y Europa ofrecieron al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, en 2019, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y encabezó un llamado “Gobierno interino”, y tildó este “plan” de “ensayo derrotado, fallido, fracasado”.

Aseguró que, como en esa ocasión, Venezuela “seguirá su curso”, luego de los comicios presidenciales.

El “Gobierno interino”, que controló activos en el exterior y promovió un cerco financiero internacional contra el Ejecutivo del país caribeño, fue disuelto en enero pasado por decisión de la mayoría de opositores que habían apoyado a Guaidó hace cuatro años.

Por su parte, la oposición se prepara para unas primarias internas, previstas para el 22 de octubre, en las que elegirán al candidato que competirá contra el oficialismo en los comicios presidenciales.

Esta semana se anunció que Guaidó y el exgobernador Henrique Capriles estarán entre los candidatos para los comicios internos del antichavismo.

elsiglo/Información EFE