El colapso del sistema de tuberías de aguas servidas en la avenida 98 de barrio Belén, ubicado en la zona céntrica de Maracay, genera malestar entre los habitantes, quienes denunciaron que ya tienen sus casas anegadas de aguas putrefactas, lo que les dificulta vivir bien y pone en peligro la salud de los que ahí residen.

Al respecto, Francisca Medina, afectada, indicó que la comunidad cuenta con un proyectoque se paralizó desde hace algún tiempo, por lo que hoy en día se encuentran viviendo las consecuencias de la negligencia de los entes gubernamentales.

“Literalmente vivimos entre excremento y mal olor, las cloacas de todo barrio Belén se encuentran completamente obstruidas. La semana pasada nos organizamos como comunidad y pagamos para que nos vinieran a limpiar las bocas de visita, pero sólo es cuestión de tiempo porque cuando llega el agua nos inundamos”, denunció.

De igual modo, manifestó que como afectada directa a la situación, se ha dirigido a los diversos entes institucionales del Estado con la intención de solicitar una ayuda ante los desbordamientos de las aguas residuales, las mismas que ya recorren libremente las calles del populoso sector maracayero.

“Les hago un llamado a los concejales, al ciudadano alcalde y a la gobernadora de Aragua a que se acerquen y observen nuestra situación. Yo he ido a todas partes, estamos cansados de que nos reboten en Hidrocentro con el cuento de que no tienen camión, se acerca el invierno y no queremos seguir nadando entre tanta contaminación”, advirtió.

UNA PROBLEMÁTICA DE AÑOS

María Galíndez, aseguró que dicha problemática se presenta desde hace tiempo, aseguró que están cansados.

Añadió que cada día temen por su salud, pues la contaminación en el lugar va en aumento con el pasar de los días.

“Queremos una solución concreta, no que venga un camión y meta la manguera y no se resuelva nada, nosotros queremos que nos cambien las tuberías, están obsoletas, esa las hizo el Gobierno de Caldera. Hoy día hay más población, vivimos con una afectación que nos perjudica a todos por igual, niños, jóvenes y adultos”, condenó.

En ese mismo orden de ideas, Juan Carlos Araujo acotó que la calle 15 ha sido una de las más perjudicadas debido a que el colapso de la red de cloacas en el sector ha sido constante y persistente.

“Todo esto trajo como consecuencia que invade los espacios internos de sus residencias, “vivimos entre aguas negras y putrefacción. apoyo de los organismos competentes, pero nunca tuvieron respuestas”, aseveró.

MONITOR VECINAL EN APOYO

Por otro lado, Alejandro González, miembro del equipo regional de Fuerza Vecinal, señaló que acudieron al llamado de los vecinos de barrio Belén, quienes de manera voluntaria denuncian una situación que afecta gran parte del municipio Girardot.

“En esta oportunidad los vecinos exigen la reparación de una situación que tiene más de dos años afectándolos, las fallas de las aguas servidas dentro de la comunidad. Los vecinos exigen a los organismos, ya sea Hidrocentro o la Alcaldía que atiendan esta situación que viene afectando a más de 200 familias que residen en el lugar”, declaró.

Finalmente, apuntó que como organización exigen a los organismos gubernamentales una pronta respuesta a la problemática que afecta prácticamente a todo el sector, por lo que se mantendrán activos en apoyo a las comunidades.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo