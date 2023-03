Gobierno de Aragua y Corposalud homenajearon a 150 médicos

Aproximadamente 150 médicos de los 18 municipios del estado Aragua fueron homenajeados este viernes por las autoridades de Corposalud y la Gobernación de la entidad, quienes los describieron como ejemplo de ética profesional.

Este homenaje enmarcado en el Día del Médico se celebró en las instalaciones de la Cámara Municipal de Girardot, contando con la participación de la gobernadora Karina Carpio, la autoridad única de Salud del estado, Dra. Shirley Hernández y representantes de este sector, quienes se mostraron felices de reconocer la labor de los galenos.

En este contexto, la mandataria regional expresó unas palabras a los profesionales de la salud, reconociendo que dicha profesión es compleja y de vital importancia para la sociedad.

Médicos: ejército de las batas blancas

“En una exposición de salud decían que todo está bien, pero yo me dije que no todo está bien, algo está pasando desde el punto de vista de la medicina, y empiezo a caminar a ver, no solamente con el tema de salud, también el tema de vivienda, de la comida y el de los corazones”, mencionó en su discurso.

Resaltó que su responsabilidad con Dios, es tratar de dar lo mejor de ella como gobernadora del estado Aragua, esperando satisfacer las necesidades de los habitantes y encaminarlos hacia el bienestar que prometió desde que asumió el poder.

“Cuando Él (Dios) me pregunte, qué hiciste Karina, qué hiciste por Aragua, qué hiciste por los enfermos, los niños descalzos, mujeres embarazadas y las abuelas en el ancianato, que dejaron de visitar. Espero decirle, mire Señor, hice lo que un ser humano puede”, relató.

Y para cumplir con esos propósitos, la gobernadora le pidió el apoyo al llamado “ejército de las batas blancas”, para que salgan a realizar su labor con amor y vocación.

“Que el Día del Médico no sea este día nada más, que sean todos los días, felicidades”, concluyó Carpio, entre aplausos de los profesionales de la salud.

150 profesionales condecorados

Por su parte, la autoridad única de Salud del estado Aragua, Dra. Shirley Hernández, dijo sentirse complacida de condecorar a 150 profesionales de la salud, escogidos por su amplia trayectoria al servicio de la medicina y de los aragüeños.

“Es gratificante para nosotros celebrar a todos los médicos, se hizo una selección en los 18 municipios, para hacerle un reconocimiento al personal de las batas blancas”, recalcó la autoridad.

Por otra parte, la también presidenta de Corposalud ratificó el objetivo de avanzar hacia la humanización de los centros hospitalarios; “vamos a darle la humanización de nuestros centros hospitalarios, vamos a llegar a donde tengamos que llegar, en cada rincón, porque es la orden y la directriz. Si nuestros pacientes no vienen a nuestros centros hospitalarios, pues nosotros vamos a ir hacia ellos”.

Hernández informó que van a implementar jornadas para lograr estos objetivos, contando con el respaldo de la gobernadora Karina Carpio y los entes nacionales. “Vamos hacia Barrio Adentro, vamos a darle la atención a todos nuestros pacientes”, agregó.

Para finalizar extendió las felicitaciones a los más de 4.500 médicos del estado Aragua en su día, poniendo de manifiesto el orgullo que siente de representarlos como autoridad única de Salud.

“Los llevo en esta bata blanca y sé que el trabajo que están haciendo nuestros médicos en formación, nuestros médicos ya formados, nuestros directores de centros, es un trabajo en equipo, lleno de amor, de mística, de profesionalismo y aquí estamos, asegurando la salud y el bienestar de nuestro pueblo”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo