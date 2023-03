Para los residentes y transeúntes de la calle Caracas, ubicada en pleno centro de La Victoria, municipio Ribas, señalaron que se encuentra en pésimas condiciones el servicio de alumbrado público y la falta de mantenimiento en la red de asfaltado, siendo éstos algunos de los problemas con los que deben lidiar para tener una calidad de vida digna.

Los ciudadanos deben hacer maromas para no caer en los huecos que invaden la calle

Y es que según los afectados, esta es una de las vías que desde “años memorables” se ha mantenido en el abandono de las autoridades y esto a pesar de que se encuentra en las cercanías de una de las principales instituciones educativas de la jurisdicción y aunado a esto como se mencionó al principio en el centro de la ciudad.

El señor Carlos Linares, vecino del lugar, informó que las autoridades tienen conocimiento de todas las calamidades que están pasando actualmente, pues en múltiples ocasiones han solicitado ayuda para solucionarlas, pero las mismas no han sido atendidas, ya que ningún directivo de la municipalidad, ni de Corpoelec se han dirigido a la zona, a por lo menos conversar con ellos.

Hasta las aceras están en franco estado de deterioro

“Por esta calle no vivimos tantas familias, pero si son ciento los ciudadanos que pasan y todos estamos sufriendo las consecuencias de no contar con buenos servicios públicos, sobre todo el miserable estado que mantienen las vías de acceso, donde hay más huecos que calle, obligándonos a nosotros, a no sólo hacer maromas para no caernos, sino a gastar más de nuestro presupuesto en los arreglos de nuestros vehículos si es que contamos con ellos todavía, porque si no son medicinas para el dolor en los huesos, por lo menos uno que está viejo”, dijo Linares.

Falta de mantenimiento

Igualmente, Miriam López agregó: “El problema con la vialidad, de verdad está presente desde siempre, sólo que ahora la falta de mantenimiento, ha conseguido que el deterioro sea más rápido. Es lógico, si no hay mantenimiento, como pretenden que las cosas perduren, cuando esta es una calle transitada y que por consiguiente se va a dañar. Hay que tener sentido común y ya dejar de decir que están sólo reparando las principales calles y avenidas, cuando ya llevan más de un año de mandato, hay que ser coherentes”.

Piden atención para el tendido eléctrico

Por otro lado, en el sitio también se pudo conocer que estas no serían las únicas complicaciones, pues el alumbrado público va de mal en peor.

“Hay gran cantidad de bombillos quemados y los pocos que están encendidos, pasan así día y noche, porque desde hace más o menos un año con los chaparrones de agua, las fotoceldas se dañaron y quedaron iluminando eternamente o hasta que se quemen y pase a ser ese lugar otra boca de lobo”, manifestó Lucio Peralta.

Para finalizar, los afectados hacen un llamado a las autoridades municipales a que vayan a la zona y corroboren lo denunciado, para que de esa manera puedan buscar una solución efectiva y duradera a estos problemas que no les permite llevar una mejor calidad de vida.

DANIEL MELLADO | elsiglo