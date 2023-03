En total estado de insalubridad viven al menos diez familias de la calle Negro Primero del sector 23 de Enero Norte, municipio Girardot, estado Aragua, luego que se vieran afectadas por el colapso de las tuberías de aguas residuales en la zona.

Las casas tienen lagunas artificiales de aguas contaminadas

Esta situación ha ocasionado no sólo el desbordamiento de esas aguas contaminadas en la vía, sino que las cloacas se han adentrado a sus viviendas, ocasionando malestar y enfermedades a niños y adultos mayores, complicando aún más su calidad de vida.

Aguas residuales dentro de las casas

En este sentido, Fanny Ríos, una de las habitantes que se solidarizó con los afectados, denunció que esta problemática se presenta entre la calle Cedeño y la avenida Santa Eduviges de la referida comunidad, precisando que ya van nueve meses que deben dormir incluso con las cloacas en el interior de sus casas.

Menores y ancianos afectados

“Tenemos niños que están afectados, las picadas se les infectan, personas vulnerables que están viviendo aquí”, relató la ciudadana.

Por su parte, Sheila Márquez, miembro de una de las familias afectadas de la calle Negro Primero y habitante de la casa Nº 267, manifestando que ya llevan días con el agua empozada en la parte posterior de su vivienda, aseverando que se ven afectados cinco menores y su abuela.

Sheila Márquez

“No podemos usar el baño porque está tapado, tengo un problema pulmonar que me hace bastante daño; los olores son horribles, hay que tener el tapaboca las 24 horas al día, y los niños no salen de una gripe”, relató.

La vecina acotó que la situación se complica cada vez que llega el agua por las tuberías a la comunidad, haciendo que varios de sus vecinos tengan acumulada las cloacas en la parte posterior de sus viviendas.

Laguna en el patio

William Gallardo, uno de los habitantes de una de las casas afectadas de la calle Negro Primero, denunció que tiene una laguna de aguas residuales en el patio de su casa, siendo esta una pesadilla para él, su hijo de condición especial y su padre deben soportar fuertes olores de esas aguas contaminadas, con el riesgo de enfermarse.

William Gallardo

“Nosotros no podemos tenerlos allí, pero a dónde lo sacamos, no tenemos donde ir”, comentó.

Gallardo comentó que ya van nueve meses viviendo así, y que la situación ya está al tanto de las autoridades, quienes solamente llegaron para realizar trabajos de mantenimiento, pero no una solución en concreto.

Sensación de abandono

Néstor Sayago, dirigente vecinal, reiteró que ya el camión de Hidrocentro llegó a la comunidad hace cinco meses atrás, pero que éste no ha vuelto generando una sensación de abandono en los vecinos, quienes ya están cansados de ir hasta los entes competentes para que le solucionen esta problemática.

Néstor Sayago

“Vamos a Hidrocentro y vulgarmente nos patean, nos mandan a cualquier organismo, y nos tienen en la desidia”, expresó.

Douglas Peraza también manifestó su malestar por la problemática, especialmente por obras inconclusas de la municipalidad, quienes no concluyeron los trabajos de sustitución de colectores de aguas negras en la calle Negro Primero del sector 23 de Enero Norte.

Douglas Peraza

Por último, Jazmina Salas comentó que como vecina de la populosa comunidad, acudió a elsiglo para hacerle un llamado a los entes competentes sobre esta problemática que afecta a sus vecinos.

Jazmina Salas

“Yo no estoy afectada, porque yo vivo en la Miranda, pero esto me tiene triste, me tiene desesperada por la gente de la comunidad. Por eso recurrí a ustedes para que vieran la problemática y se enfocaran en ayudar”, relató.

