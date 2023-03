Para el coordinador del Comando Intergremial del estado Aragua, Richard Rivas, es necesario que se instale una mesa de diálogo entre el Magisterio aragüeño y el gobierno nacional, en virtud de buscar soluciones a los problemas que afectan a más de un millón de trabajadores en el área.

El dirigente gremial aprovechó el momento para confirmar la información que se corrió desde el miércoles, sobre la reunión que sostendrían representantes de las distintas organizaciones gremiales con la gobernadora del estado Aragua Karina Carpio; dicho encuentro se realizaría ayer jueves, desde las cinco de la tarde.

“Nuestras Federaciones a nivel nacional, nuevamente solicitaron ante la Ministra Yelitze Santaella a un encuentro para buscar establecer una mesa de diálogo que permita de una vez por todas ofrecer respuestas a los trabajadores que estamos reclamando un salario digno de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91”, apuntó.

Gobierno no da respuesta al Magisterio

Rivas destacó que la presión de calle “es de una u otra forma, constante y permanente, porque el gobierno no ha dado señales de darnos una posibilidad de podernos sentar”.

Manifestó que durante nueve semanas aproximadamente de lucha, se han mantenido en asambleas y actividades gremiales. Declaró que han respondido a las acciones de calle de una forma pacífica, “en casi diez semanas que tenemos de lucha los trabajadores, obreros, administrativos del sector educativo del magisterio a nivel nacional”.

Sobre la invitación para encontrarse con la gobernadora Carpio, el coordinador del Magisterio señaló que atenderán cortésmente la convocatoria, la cual se da, dijo, por la presión en la calle, la posición de apoyo de padres y representantes a la lucha de los trabajadores del sector educación, y por la concentración de más de 3 mil mujeres que se realizó el 8M por el Día Internacionales de la Mujer.

Búsqueda de soluciones

“Nosotros vamos a llevarle respetuosamente la inquietud, la preocupación y las exigencias del cese a la persecución y a las amenazas por parte de los docentes en funciones de supervisión y directivos; es necesario establecer una mesa de diálogo para buscar una solución a esta situación”, mencionó.

En todo conflicto debe haber una mesa de diálogo, porque es una prioridad darle respuesta a la masa trabajadora de educación, así como a los padres y representantes. “Nuestra lucha es por el problema del salario, de las condiciones laborales de los trabajadores, y la gobernadora en este caso, es la que se encarga de elevar al presidente de la República las inquietudes de la región, porque pareciera que el mandatario nacional no ve en el país a los 335 municipios protestando en la calle”, comentó.

Reclaman derechos

Los docentes, los obreros y los administrativos estamos ganados a responderle en el área educativo. Lo hicimos en la crisis, en pandemia y pospandemia; “hoy estamos reclamando un derecho, porque el hambre que es el salario de 100 o 200 bolívares no nos da para pagar nada; no podemos ir a una escuela todos los días porque no nos alcanza el salario”, subrayó Rivas.

“Con la experiencia de la pandemia, los trabajadores de la educación han entendido que están dadas las condiciones para que no se pierda el año escolar 2022-2023”, añadió.

Nuevamente pidió confianza hacia el magisterio, “porque si lo hicimos en pandemia, nosotros lo podemos resolver. El año no está perdido aun, y lo hemos dicho, el único responsable de que eso suceda, es el Estado venezolano”.

Rivas expuso que de acuerdo a la dinámica de la reunión con la gobernadora de Aragua realizarán en los próximos días, los respectivos pronunciamientos del Magisterio para conocimiento público; detalló que en la región hay más de 90 mil trabajadores de educación, entre activos, jubilados, pensionados e incapacitados.

