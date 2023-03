Jonny Depp muestra su nueva faceta como pintor

Las estrellas de Hollywood cada vez tienen menos miedo a enseñar sus talentos lejos del mundo de la interpretación, especialmente Jonny Depp muestra su nueva faceta que tienen que ver con el arte.

Brad Pitt debutó hace unos meses como escultor y expuso sus obras en Finlandia, y ahora han salido a la luz los suculentos ingresos que está consiguiendo Johnny Depp explotando su faceta como pintor. El actor ha tenido un estrecho contacto con la pintura al emprender la aventura de dirigir una película sobre la vida de Amedeo Modigliani, pero hasta ahora su forma de pintar era casi desconocida para el gran público. Eso sí, es de lo más lucrativa, pues en solo una semana ha vendido retratos consiguiendo más de 5 millones de euros.

La nueva serie que ha enseñando la galería británica Castle Fine Art se compone de obras que recogen las caras de Heath Ledger, Bob Marley, Hunter S. Thompson y River Phoenix. La colección es una obra de edición limitada y cada uno de los retratos tiene un precio de 5.000 euros, aunque si optas por llevarte las cuatro desembolsarás 19.000 euros. Según un portavoz de la galería, las existencias están ya prácticamente agotadas.

Se trata de la segunda colección ‘Amigos y héroes’ (Friends & Heroes) que lanza Depp en Reino Unido. En la primera retrató a Al Pacino, a Elizabeth Taylor, Bob Dylan y Keith Richards y se agotó en cuestión de unas horas después de se hiciera viral en Internet.

Johnny Depp habría ganado en total unos 8,5 millones de euros con sus obras de arte en los últimos siete meses y tiempo atrás ya reconoció para el Daily Mail que estaba “realmente emocionado” de que la gente reconociera su trabajo “fuera de su labor diaria”. De hecho, su afán por seguir creando arte le ha llevado a pasar largas etapas en Europa por el “ambiente muy creativo” que existe, especialmente en Londres.

Johnny Depp el polifacético

“Durante muchos años me he dedicado estrictamente a mi trabajo diario en el mundo del cine, aunque siempre he necesitado evadirme en una hoja de papel en blanco, ya fuera escribiendo, dibujando o pintando un lienzo”, expresó. “Abordar algo por primera vez sin tener ni idea de cómo empezar o cuál será el resultado es muy gratificante. Que la gente vea esto por primera vez y reaccione de forma tan positiva ante lo que he hecho es muy conmovedor”, agregó el actor, que lleva tiempo demostrando su carácter polifacético con actuaciones musicales, obras de arte y textos literarios.

