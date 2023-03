Educadores siguen en protesta por mejoras salariales

Continúan las manifestaciones, un grupo de educadores se congregó en las calles y avenidas de Maracay la mañana de este jueves para exigir mejoras salariales y reivindicar beneficios sociales, el encuentro tuvo lugar en la Av. Bolívar cruce con Av. Ramón Narváez, frente al parque Santos Michelena de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

En este sentido, representantes del gremio docente, entre ellos, el Sindicato Único del Magisterio de Aragua (SUMA), el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) y el Colegio de Profesores levantaron pancartas para manifestar pacíficamente en busca de dignificar la profesión.

El sindicalista y profesor, José Luis Gómez, expresó que “estamos en un proceso de discusión de la tercera convención colectiva, pero ni siquiera tenemos una respuesta de que habrá un aumento salarial”. Hasta ahora, representantes del gremio docente aseguran que no han tenido respuesta a casi dos meses de haberse iniciado estas acciones de calle.

Educadores solo exigen mejoras salariales

Tras las críticas en redes sociales, y otras plataformas acerca de la intención de estos paros, el profesor subrayó que las manifestaciones en las que exigen mejores condiciones de sueldo y beneficios “son netamente gremiales” y que no quieren “manchar estas protestas para que no haya razones para decir que esto es netamente político”.

Por su parte, el educador y presidente de SUMA Aragua, Freddy Castellanos, recordó que el pasado martes hubo un consenso entre los representantes de este sindicato de todo el país en el que reafirmó seguir en las calles hasta obtener respuestas que brinden soluciones a las necesidades de estos profesionales, entre ellas, que el sueldo supere el valor de la canasta básica.

No al horario mosaico

Con respecto a otras medidas que el Gobierno ha sugerido para el sector educativo, Castellanos aseguró que “no aceptaremos ese horario ‘mosaico’ que significa un horario de rebusque. No podemos darle la comodidad de tener 3 días de clase y dos días no, no podemos aceptar eso”.

Los profesionales destacaron que la Ciudad Jardín es una de las más “radicales” en estos días de protestas, que comenzaron el pasado 9 de enero. “Tenemos una planificación y seguiremos luchando. El estado Aragua es uno de los más radicalizados”.

Finalmente, Freddy Castellanos, puntualizó que “el docente sigue protestando por sus condiciones salariales, pero no solamente es el salario, sino la protección de ese salario que implica un HCM, seguro funerario, becas para los hijos, el rescates de las primas, etc., toda una serie de condiciones que permitan que ese sueldo sea protegido y tengamos calidad de vida”.

JESÚS GALEA | elsiglo