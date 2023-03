El aragüeño Enrique “Kike” Rojas atleta de Saltos Ornamentales, viajó a Rusia con la selección Nacional de Deportes Acuáticos, para representarnos en la Segunda Copa Invitacional Euroasiática – Rusia 2023, la cual iniciará del 10 al 13 de marzo y estará participando en la plataforma de 10 y 1,00 metro de altura y con la modalidad por equipo.

Excelente regreso de Enrique “Kike” Rojas después de 11 años

Con la firmeza que da la seguridad de hacer del deporte parte de su vida, el clavadista Rojas, viajó a Rusia, específicamente a la ciudad de Sarátov, una de las ciudades más importantes de Rusia, donde participará en la Segunda Copa Invitacional Euroasiática – Rusia 2023.

Cabe destacar que Rojas tenía 11 años que se había separado de los Saltos Ornamentales y ha regresado con la madurez y el deseo de hacer de la disciplina su razón deportiva.

Conversamos con el clavadista aragüeño y nos comentó: “Para mí es un verdadero orgullo representar a Venezuela en este Invitacional Euroasiático, este miércoles inició el entrenamiento después de haber llegado el martes a la 1:00 am, y tocaba descansar del viaje, entrenamos una sola sesión en la mañana, la competencia inicia el viernes 10 y finaliza el domingo 12 de marzo, la prueba donde participó es el sábado y además vamos a competir en una nueva modalidad que es por equipo, esta prueba se va a realizar el domingo para cerrar la Copa, donde estarán los mejores de Europa y Asia, llegué dispuesto a mostrar mi técnica, la cual me he estado preparando con toda seriedad del caso”. Afirmó Rojas.

Copa Euroasiática

El clavadista aragüeño hace pocos días regresó de México, de un chequeo en la Ciudad de México, donde participó en la prueba de un metro donde logró meterse de octavo en la evaluación de esta modalidad que estaba experimentando, eso lo acercó para ser llamado para los Centroamericanos y Panamericanos 2023; ya le quedan menos puntos que sumar para afirmar que está listo para representarnos en el Panamericano, que posiblemente lo logre en la copa Euroasiática.

Observamos los Saltos de Enrique Rojas en la fosa del Complejo de Piscinas del Polideportivo Las Delicias de Maracay, los comentarios son muy buenos de su entrenador, ya que el nivel mostrado es de un atleta de alto rendimiento, que ha logrado “Kike” para afrontar las responsabilidades que debe asumir en el cielo en el ciclo olímpico que está siguiendo, en cada salto mostró la dificultad del mismo y su ejecución cada vez era mejor.

Enrique Rojas guarda un alto contenido estético que lo exige el la modalidad del deporte, arrancó los aplausos de los asistentes que lo observaban y se deleitaban por su ejecución y entrada al agua sin saltar agua en su entrada.

