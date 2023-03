Nuevamente los habitantes de las veredas del sector 5 de Las Mercedes, en La Victoria, denunciaron las “penurias” que deben pasar debido al trabajo inconcluso en la red de aguas servidas de la zona. Señalaron que con el paso del tiempo los malos olores y la plaga se han incrementado en la zona.

Los canales quedaron abiertos en la zona

Los vecinos de las veredas 24 y 29 específicamente, informaron que tienen padeciendo este inconveniente lo que va de año y un poco más, pues pese a que hace algunos días se habían acercado cuadrillas para solucionar lo ocurrido con las tuberías de aguas servidas, no fue mucho el avance que vieron, pues sólo abrieron el pavimento y dejaron la labor hasta allí, con la promesa de que regresarían.

Esta acción ocasionó la molestia y el pesar en muchos de ellos, ya que según su percepción el estado de contaminación es casi insostenible y más tomando en cuenta que en la zona vive gran cantidad de niños y adultos mayores, quienes son los principales afectados.

“Nos dejaron peor que antes”

“Tenemos tiempo padeciendo este problema y nadie ha hecho nada, hasta hace más o menos un mes cuando vino una gente abrió y con la misma se fue. Nos dejaron peor que antes, porque ahora no tenemos ni por donde caminar bien y estas son veredas. Todo esto, sin contar los malos olores y la cantidad de zancudos y moscas que se meten a la casa, de verdad que uno está a la expectativa de que pueda pasar un hecho lamentable y todo por la falta de autoridad”, manifestó Lilibeth Díaz.

Vecinos buscaron apoyo en la dirigencia

Carlos Martínez agregó: “Ya uno no sabe, ni a quién hacerle el llamado, si a la Alcaldía inexistente o a Hidrocentro que está peor. Lo que si necesitamos es que nos agilicen las labores y puedan solucionar esta dificultad que no nos deja llevar un nivel de vida digno, porque vivir con estos olores no es vida de verdad y más cuando nuestros hijos y nietos son los que se ven afectados, porque ni jugar por las caminerías pueden”.

Por su parte, Esmeralda Hernández dijo: “Ameritamos ser tomados en cuenta. Ya basta de juegos y que lo único que hagan sea colocar pañitos de agua tibia. Necesitamos que los problemas como este, que afectan a las comunidades sean solucionados. Hemos hecho de todo y nadie nos toma en cuenta; y nosotros mismos no podemos hacer ese trabajo, porque no contamos con las maquinarias, ni mucho menos con los ingresos para costear todo. Entonces, si comenzaron, terminen, para no seguir con este problema”.

Dirigentes de Voluntad Popular

Siendo así, que al sitio también llegaron los dirigentes de Voluntad Popular, José García, Carmen Mendoza y José “Chencho” Rojas, quienes no tardaron en expresar su apoyo, al mismo tiempo que mencionaron tratar de canalizar, para que de una manera u otra se pueda llegar a una solución para este inconveniente.

“Desde nuestra trinchera trataremos de hacer lo posible por canalizar estos trabajos de mantenimiento y acomodo. Nos sentimos meramente identificados con la comunidad, primero porque somos vecinos de la zona y segundo porque somos victorianos, que vemos a diario las diversas situaciones por las que atraviesan los habitantes con respecto a los servicios públicos para poder llevar un nivel de vida aceptable”, puntualizó Rojas.

Finalmente, los habitantes de esta parte de la Ciudad de la Juventud hicieron un llamado a los entes competentes para que tomen cartas en el asunto y en la medida de lo posible solucionen este problema.

DANIEL MELLADO | elsiglo