A líder de BTS le gustaría colaborar con Rosalía

Rosalía es la cantante española preferida de RM, el líder de BTS, la banda de k-pop más famosa, y quiere en un futuro hacer una colaboración músical con ella.

Rosalía es su cantante española preferida y le gustaría colaborar con ella-Foto Cortesía

líder de BTS con Rosalía



Será un parón en su meteórica carrera musical, que lo ha sumido en el “caos”, según reconoce en una entrevista con EFE en Barcelona (noreste español) el cantante surcoreano.



Añade que está pasando por “un momento duro a nivel humano” porque, tras diez años de actividad frenética con su banda, el servicio militar les ha obligado a detenerlo todo.

RM quiere ser positivo



Pero Kim Nam-joon, más conocido por el nombre artístico de RM, quiere ser positivo y afirma que esta circunstancia le “puede resultar beneficiosa como artista”, porque “algunas grandes obras nacen en momentos personalmente caóticos”.

También te puede interesar: El líder de BTS será el presentador de un programa cultural



“Cuando eres famoso, mantenerse arriba es muy difícil -reconoce-, pero creo que BTS lo conseguirá. Volverá a reunirse cuando acabemos el servicio militar y buscaremos nuevas sinergias entre nosotros para entrar en una segunda etapa. Aunque, de todos modos, nada es eterno”.



Sobre Rosalía, agrega que es una estrella muy famosa y muy influyente: a todos los miembros de BTS “les gusta muchísimo y la respetan mucho”. Preguntado sobre si le gustaría colaborar con ella, Kim Nam-joon contesta sin dudas: “Si ella quiere, yo también quiero”.

Quienes son los BTS?

Es un grupo surcoreano que debuta el 13 de junio de 2013 con la compañía Big Hit Music.

Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes son los que coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico.

A pesar de tener un estilo principalmente hip hop, llegan a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical.

BTS es el grupo con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, con más de treinta millones en Gaon Music Chart, y mantiene el récord del álbum más vendido en ese país con Map of the Soul

Asímismo, son los únicos artistas de habla no inglesa en ser nombrados como artista global del año (2020) por la IFPI, formar parte de la lista Top Touring Artists of the 2010s de Billboard y en dar un concierto —con todas las entradas agotadas— en el Estadio de Wembley.

Por otro lado, la revista Time los incluyó en la portada de su edición internacional como «Líderes de la nueva generación» y han aparecido en varios de sus listados; estuvieron entre las 25 personas más influyentes en Internet, desde 2017 hasta 2019, y entre las 100 personas más influyentes en el mundo en 2019, en la que los apodaron «Príncipes del Pop».

Fuente:EFE