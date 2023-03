Dos sirios fueron detenidos este miércoles tras presuntamente haber accedido a la Embajada de Estados Unidos en Argentina con documentación falsa, informaron fuentes policiales.

FOTO CORTESÍA

Según se detalló, personal de una comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cercana a la Embajada estadounidense, en el barrio de Palermo, se desplazó hasta allí “por la existencia en el interior de la sede diplomática de dos personas de nacionalidad siria con documentación apócrifa”.

“Se activó el protocolo antiterrorista y la División Explosivos inspeccionó el automóvil Volkswagen Vento con el que habían llegado estos individuos, y los aledaños (…), sin encontrar ningún elemento extraño”, agregaron las fuentes, que especificaron que es la Policía Federal Argentina la que realizó todo el operativo.

También te puede interesar: Diez mil sirios han regresado a su país, según Turquía

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 6 de la capital argentina, a cargo de Daniel Rafecas, dispuso la detención y el traslado de los ciudadanos sirios por parte de la Policía Federal Argentina (PFA).

En otro orden de ideas, disparan contra negocio la famila de esposa de Leo Messi, Antonela Rocuzzo, situado en Rosario (este), la madrugada del pasado 02 de marzo, según confirmaron a EFE fuentes oficiales, que informaron de que había un mensaje expreso para el astro argentino.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Qatar 2022 y recientemente galardonado con el premio The Best: “Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

EFE