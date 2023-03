Como cada año, todos los 8 de marzo las mujeres les recuerdan al mundo entero su lucha constante por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, así como de mejores condiciones de vida que les permita participar en la sociedad, la economía, la política y en todos los ámbitos en pie de igualdad de derechos a la par del hombre.

Esta fecha es propicia e indispensable para reivindicar la lucha de todas las mujeres que han soñado y que hoy por hoy siguen construyendo países en pro del resguardo de las nuevas generaciones.

Tomando en cuenta su valentía, su lucha nos recuerda que otro mundo es posible si rescatamos las demandas que históricamente han retrasado la participación de las féminas en los diferentes espacios de la sociedad, ya sean educativos, económicos, sociales, culturales y políticos.

¿Por qué se conmemora?

El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres en todo el mundo, quienes comenzaban a alzar la voz por una vida digna y por la igualdad de sus derechos.

El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían.

Muerte de obreras

El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.

Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.

Igualdad de género

Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

El papel que juega el sexo femenino en el estado Aragua ha sido reivindicado en los últimos años, aún más bajo la gestión de la actual gobernadora Karina Carpio, así lo aseveró la secretaria Sectorial de Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género de la entidad, Gladys Torrealba, quien afirmó que en la actualidad se ha destacado la participación de las féminas en todos los ámbitos de la sociedad.

Gladys Torrealba

“Hoy es un día para honrar a la mujer, al génesis de la existencia humana, las mujeres somos esa esencia sublime que cualquier ser humano necesita”, dijo.

De igual modo, señaló la importancia y el empoderamiento de la mujer que con todas las herramientas y atenciones brindadas desde la Gobernación del estado Aragua, profundiza la lucha constante por la igualdad y respeto de sus derechos.

Rol de la mujer

“El rol de la mujer en el estado Aragua se ha reivindicado aún más porque hemos tenido la bendición de tener una lideresa, con la llegada de nuestra gobernadora se le dio importancia a la mujer en todo el territorio, en todos los ámbitos”, dijo.

A su vez, destacó que desde el Instituto de la Mujer en Aragua (IMA), vienen trabajando mancomunadamente con los 18 municipios para la formación y difusión desde el área social, cultural y educativo, abarcando cada espacio históricamente arrebatado por la sociedad machista.

“La mujer no es nada más trabajo, lucha y belleza, la mujer está empoderada, es emprendedora, es mamá y papá al mismo tiempo.

“Jugamos un papel muy importante”

Nosotras jugamos un papel tan importante que desde que tenemos el bloqueo, el cual nos golpeó directamente al sexo femenino, la mujer se convirtió en científica e inventiva, porque llevamos las riendas del hogar”, apuntó.

Informó que desde el IMA diariamente se atienden alrededor de 50 mujeres, quienes acuden en busca de orientación y respuestas a su caso, “mayormente son atenciones psicológicas, atenciones para la orientación legal y muy pocos maltratos tipificados en la ley. Son cifras muy bajas y eso se refleja gracias al trabajo que se viene realizando en pro de la reivindicación de la mujer”.

En cuanto al mensaje para todas las mujeres en su día, Torrealba pidió no tener miedo y denunciar sea cual sea la situación donde se vea afectada su seguridad e integridad, “tenemos una voz, no hay que callar, tenemos una Gobernadora y un Presidente que nos apoyan, y que cada día fortalecen la ley para nuestra protección, para que no sean vulnerados nuestros derechos, debemos preñarnos, pero de sueños”, concluyó.

El equipo reporteril de elsiglo salió a la calle en busca de las impresiones y peticiones de las mujeres en su día, las cuales coincidieron en que aún hay motivos para seguir luchando por la igualdad de sus derechos y la posición fundamental que se les interponen en diversas etapas de la vida.

“Mujer es sinónimo de lucha”

En tal sentido, Rosa Prieto expresó que ser mujer es sinónimo de lucha y constancia, y ser mujer aragüeña aún más, pues las adversidades del género se encuentran en cada esquina.

Rosa Prieto

“Principalmente pido mucha salud y bendiciones para todas las mujeres en general. Las mujeres aragüeñas somos realmente guerreras y luchadoras, pero sobre todo optimistas”, declaró.

Por su parte, Anaís Meneses manifestó sus mejores deseos para todas las mujeres en su día, en especial para aquellas que se encuentran en casa padeciendo alguna enfermedad.

Anaís Meneses

“Las mujeres representamos en la sociedad lucha, entrega y compromiso. Somos guerreras de Dios y no toleramos las injusticias, somos capaces de salir adelante a pesar de las adversidades”, afirmó.

Por otro lado, Haydée Carrillo enfatizó que en ocasiones la mujer tiene que ser madre y padre a la vez, por lo que su labor diaria es más participativa y menos reconocida por el sexo opuesto.

Haydée Carrillo

“Como mujeres queremos igualdad, la lucha por nuestros derechos lleva años y hasta el día de hoy sigue habiendo diferencias de género. Hoy día somos más escuchadas, pero aún hace falta más apoyo y comprensión”, acotó.

Finalmente, Jenny Carvette aseguró que en la actualidad las oportunidades laborales para las mujeres han sido muy limitadas, pero como guerreras han sabido escabullirse y escalar puestos principales en la sociedad.

Jenny Carvette

“Todas merecemos mejores oportunidades, como docente me encuentro en una lucha por la dignificación de nuestros salarios, aunado a eso, tenemos que aguantar situaciones injustas en nuestras áreas de trabajo. Como mujeres queremos igualdad, queremos que nuestro trabajo sea reconocido al igual que se reconoce el trabajo del hombre”.

