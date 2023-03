Profesores y agremiados del Pedagógico Maracay denunciaron que desde el pasado 2018 el Gobierno nacional mantiene una deuda “descomunal” de los aportes y retenciones que por ley se deben distribuir en estas instituciones, por lo que la Caja de Ahorro se encuentra paralizada sin brindar beneficio alguno a los trabajadores.

Los docentes exigieron al Gobierno la cancelación de toda la deuda

En este sentido, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de dicha institución, aclaró que estos aportes consisten en una parte que hace el profesor de 10% y el otro 10% lo debe aportar el centro educativo, “como todos sabemos la UPEL es una universidad pública y el patrono es el Gobierno, pero desde hace cinco años estos aportes no están llegando a la cuenta de nuestra institución”, dijo.

Niuman Páez

Asimismo, detalló que en consecuencia, la Caja de Ahorro no cuenta con recursos para aportar la ayuda reglamentaria a todos los trabajadores como medicamentos, alimentos, préstamos y apoyos económicos.

“En este contexto económico que está el país no puede ser que la Caja de Ahorro no pueda apoyar a los profesores jubilados o a los que están activos por la situación, por lo que damos un respaldo, ya hemos sido una de las más transparentes a la hora de entregar cuentas”, condenó.

Reconversión monetaria

Por su parte, Gledys Guerrero, presidenta del Consejo de Administración de la Caja de Ahorro del personal académico (Capaupel), resaltó que la reconversión monetaria del año 2018 reincidió negativamente en los haberes de cada uno de los agremiados.

“Con el tiempo, el nivel inflacionario y la devaluación del país afectaron gravemente el patrimonio de la Caja de Ahorro de la institución. Tenemos deudas desde hace cinco años, pero el mayor impacto ha sido desde el año 2021 y marzo 2022, ya que no reciben aportes”.

Niuman Páez

A su vez, acotó que así como gremio han manifestado la deuda, exigen al Gobierno se les cancele todo el dinero que como ente retienen, aparte de sus aportes que son deberes obligatorios tal y como lo estipula la Ley de Cajas de Ahorro.

También te puede interesar: Profesores de la UPEL Maracay fueron homenajeados por sus estudiantes

“Nosotros queremos seguir funcionando de manera positiva para el beneficio de los asociados. Indistintamente de la deuda que tiene el patrono como todos, como gremio hemos trabajado continuamente diseñando nuevas actividades como préstamos para la adquisición de pernil, alimentos y lentes, sin embargo, no todos los asociados han sido beneficiados”, finalizó.