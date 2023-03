Habitantes de la comunidad La Lagunita, en la zona norte de la ciudad de Maracay, del municipio Girardot, estado Aragua, expresaron sufrir dificultades respiratorias durante el incendio de vegetación que se registró la tarde de este domingo en el cerro que colinda con el río Las Delicias y que afectó a muchos vecinos del sector.

Carmen Rodríguez

La populosa comunidad maracayera, en La Cooperativa, se vio teñida de cenizas por sus calles, incluso los residentes tuvieron que limpiar sus hogares ante la suciedad que generó la quema de monte en el cerro.

No obstante, son varios los que manifestaron sentirse asfixiados con el humo que provenía del incendio que es común para la época de sequía en el país.

En este sentido, Carmen Rodríguez manifestó a elsiglo que amaneció este lunes con malestar general, asegurando que a pesar de no padecer alguna patología respiratoria, se vio muy afectada por esta situación.

“Demasiado mal, todas las veredas llenas de humo, y yo que no sufro por alergias me vi perjudicada”, explicó.

Incendio de vegetación

Rodríguez comentó que el incendio de vegetación se extendió desde el cerro de La Lagunita hasta la Casa de la Moneda, donde los habitantes de Ciudad Jardín también se vieron afectados.

“La quema se inició en la tarde, y muchos vecinos también tuvieron que sufrir esos malestares”, agregó.

No obstante, la ciudadana aseguró que la situación fue atendida por las autoridades, quienes al caer la noche ya se encontraban combatiendo estos focos. “Eso estaba horrible, pero gracias a Dios vinieron rápido”, señaló la declarante.

Por su parte, Isabel Contreras, quien habita cerca del río Las Delicias, vio de cerca como la maleza era consumida por el fuego, pero éste no representó un riesgo ni para ella ni para la comunidad.

Isabel Contreras

“Salí a ver y habían varios funcionarios allí combatiendo el fuego, se veían porque estaban alumbrando con sus linternas, alcancé a ver que tenían extintores”, relató la ciudadana.

También te puede interesar: Bomberos de UCV-Maracay vienen atendiendo incendios de vegetación

A pesar de tener la problemática al frente, Contreras comentó que hubo molestias por el humo, como otros de sus vecinos que sí presentaron problemas respiratorios. “En lo personal a mí no me afectó, como a otros que estaban diciendo que se les metió el humo para la casa”, argumentó.

Rafael Ochoa

Por último, Rafael Ocho informó que el incendio no lo dejó descansar. “Yo soy asmático y de verdad no pude dormir esa noche por el humo, el incendio sí fue malo para mí”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)