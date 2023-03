Inauguraron boulevard temático de ajedrez José “Chipi” Rodríguez

Este sábado, en La Victoria se llevó a cabo la inauguración del boulevard temático José “Chipi” Rodríguez, a fin de fortalecer el deporte del ajedrez.

Grandes y pequeños jugaron ajedrez

La actividad, que se desarrolló en las afueras del icónico Teatro Ribas, contó con importantes personalidades del ajedrez, entre las que destacan la maestra nacional Beatriz Noguera y Pedro Alejos, presidente de la Asociación de Ajedrez del estado Aragua.

Asimismo, se desarrolló un simultáneo de ajedrez, donde participaron atletas de la talla de Franklin Palomo, maestro internacional y miembro de la Selección Nacional de Ajedrez; la maestra internacional Annid Otazo, miembro de la Selección Nacional de Ajedrez; Alí Jaramillo, actual campeón nacional escolar sub 17, campeón nacional sub 16 y subcampeón sub 18; y Luis Enrique Álvarez, miembro de la sección estadal sub 16.

El alcalde Juan Carlos Sánchez señaló que este es un espacio que han venido rehabilitando para garantizar tranquilidad a quienes hagan uso del boulevard.

“Estamos poniendo una piedra fundacional para potencializar una de las disciplinas que genera interactividad importante y que ayuda al desarrollo de la mente. Vamos bien encaminados al compromiso de convertir al municipio Ribas en la capital nacional de los Juegos de Desarrollo de la Mente”, aseveró Sánchez.

IMPUSANDO LOS JUEGOS DE MESA

También, explicó que mantendrán desplegados monitores del Instituto Municipal de Deportes y de la Federación Nacional de Ajedrez para seguir impulsando los juegos de mesa.

Para finalizar, el burgomaestre invitó a todos a los habitantes del eje Este del estado Aragua, a acercarse a este espacio destinado a la distracción sana, de la mano del ajedrez.

DANIEL MELLADO | elsiglo