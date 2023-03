Vecinos tienen 17 días sin luz por avería en un transformador

Ciudadanos que habitan en las calles Ricaurte, Los Caobos, Negro Primero y Prolongación 1 del centro de Maracay, han tenido fallas con el servicio eléctrico durante al menos 17 días, debido a la avería de un transformador que según los vecinos, los entes competentes no han querido reparar.

Uno de los tres transformadores presenta falla

En este sentido, Elba Rosa Rodríguez, de 84 años de edad, comentó que desde el pasado 12 de febrero, en su hogar no cuentan con el óptimo servicio eléctrico.

“Tengo 17 días sin luz, no tengo gas, tengo una cocinita eléctrica que comprenderá no puedo usar sin energía, no tengo comida tampoco”, comentó la octogenaria.

Elba Rosa Rodríguez

Especificó que el poste que está en la acera de su casa, justo a la frente del Hospital Psiquiátrico ha fallado, afectando las calles que abarcan el Bulevar Pérez Almarza y la calle Vargas, donde gran parte de las viviendas cuentan con una sola fase de energía eléctrica. “En la mayoría de las casas afectadas habitan puras señoras de mi edad”, agregó.

SIN RESPUESTAS

Rodríguez explicó que ella y otros vecinos han reclamado e ido a todas partes, y nos dicen, “no hay nada, quédese tranquila, espere y resista”.

La octogenaria también explicó que sólo quieren el cambio de uno de los transformadores dañados, pero que este reclamo no ha sido escuchado. “Hemos ido a todas partes, me han venido a buscar, pero siempre es lo mismo”, lamentó la ciudadana.

En nombre de otros vecinos, quienes no se atrevieron en denunciar la situación, elevó un mensaje a las autoridades sobre la precariedad que sufren. “Óiganos por favor, yo soy una señora de 84 años de edad, yo no puedo salir a buscar comida a la calle, pero no nos quieren escuchar, y no nos quedó que denunciarlo en la prensa”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo