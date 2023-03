La sociedad venezolana se ha volcado en apoyo a los maestros y docentes, quienes desde el mes de enero han radicalizado las acciones de protestas por sus reivindicaciones socioeconómicas. No es sólo el aumento del sueldo, el reconocimiento de una serie de derechos que este gobierno le ha venido arrebatando progresivamente hasta llevar a este gremio a vivir en medio de carencias.

González junto a una delegación de padres y representantes, expresó su apoyo a los docentes

Desde la sede de Aragua en Red, Manuel González, en representación de la asociación de padres y representantes, señaló que esta lucha que han emprendido los docentes es la lucha de todos los venezolanos, que quieren mejoras para la sociedad.

“Estamos ante una situación que genera tristeza, el abandono que hay en los planteles educativos en todas las instancias, desde preescolar hasta las universidades, los sueldos de hambre, el deterioro de los pénsum de estudios, pero sobre todo la inacción del Gobierno Nacional, nos ha empujado a mantener nuestro apoyo a la protesta pacífica, pero enfocada en generar un cambio en el destino del sector educativo”, explicó González.

MUCHOS PROBLEMAS

El vocero de la asociación de padres y representantes explicó que el abandono del sector educativo ha traído muchos problemas, desde la inseguridad que se vive en los planteles, donde a diario ocurren hurtos y robos, hasta las condiciones sociales de cada docente.

“No entendemos como los maestros no tienen servicio de seguro HCM, tampoco un seguro funerario, de igual forma, el salario que devengan no les alcanza para cubrir sus gastos personales o familiares. Es increíble que los maestros no puedan costear el pago de algo tan sencillo como el pasaje para ir a sus puestos de trabajo, ya que el sueldo que perciben no alcanza”, señaló.

González añadió que como padre de dos estudiantes de primer y tercer año de bachillerato se une a la lucha de todos los profesores, que no están haciendo más que exigir sus derechos constitucionales como es un salario digno y beneficios de ley, además beneficios que están amparados en un contrato colectivo que este gobierno ha desconocido.

SIN EDUCACIÓN NO HAY PAÍS QUE DEFENDER

“Como padres y representantes estamos del lado de los maestros y profesores, quienes son los encargados de formar un país, de generar en los jóvenes ese deseo de aprender y querer superarse por medio de una carrera universitaria y de esta forma impulsar los cambios en la sociedad con su trabajo”, apuntó.

Concluyó el vocero interpelando a los funcionarios del gobierno, “no entendemos como la Revolución Bolivariana, que habla de igualdad y derechos, ha dejado en el olvido a los primeros ciudadanos de un país que son los maestros, estos hombres y mujeres que han estudiado para impulsar un cambio en la sociedad, hoy tratan de ser silenciados con sueldos de hambre y desconocimiento de sus beneficios”, sentenció.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo