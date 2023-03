Desde las inmediaciones del Coliseo El Limón, en el municipio Mario Briceño Iragorry, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, encabezó la activación de la Operación Llovizna, con la finalidad de sofocar las llamas en cinco focos de afectación desencadenados en el Parque Nacional Henri Pittier.

La mandataria regional encabezó el despliegue del Plan Llovizna

De acuerdo con la mandataria regional, más de 400 hombres y un helicóptero se encuentran desplegados en la zona, con la intención de controlar el fuego que ha consumido parte de la vegetación en el pulmón de Aragua.

“De los cinco focos presentados, dos ya han sido controlados, seguimos combatiendo los otros tres. Estamos trabajando como gobierno regional, comprometidos, que no haya alarmas, no se trata de incendios sino de focos y nuestro equipo sigue activo para que la situación no pase a mayores”, dijo.

Más de 400 funcionarios se encuentran desplegados en la zona montañosa

Asimismo, la máxima autoridad civil de la entidad hizo un llamado a la calma y a estar alerta ante posibles situaciones adversas que pudieran presentarse en la región, “nosotros tenemos un área muy vulnerable y sensible como lo es nuestro querido parque, hay que estar atentos, es un llamado de conciencia, un llamado de ponerse la mano en el corazón. Cualquier colilla de cigarro o cualquier incendio por más incipiente podría ocasionar un daño”, aseveró.

Protección Civil

Por su parte, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, M/G Carlos Pérez Ampueda, indicó que las operaciones aéreo-terrestres tendrán la finalidad de detectar y georeferencial para establecer la línea de defensa de los focos calientes en la zona de riesgo.

M/G Carlos Pérez Ampueda

“Lo único que queremos como medida preventiva es realizar esta operación con incursiones de cuadrillas terrestres y operación con los helicópteros para hacer el Plan llovizna y así obtener la liquidación total de estos focos”, explicó.

A su vez, añadió que a pesar de que se han presentado una serie de incendios de baja magnitud en algunos sectores adyacentes al parque, hasta el momento no se ha declarado ningún incendio forestal.

Operación llovizna

“Sólo hemos detectado con ayuda de los drones cinco focos calientes, de los cuales dos ya fueron extinguidos. Esta operación que se está llevando a cabo es con la intención de liquidar estos focos para evitar que esto se convierta en un incendio y más tarde en un incendio de vegetación que pudiese afectar puntos frágiles como la cuenca del Manguito, Corral de Piedra y El Chiporazo”, insistió.

Los funcionarios continúan trabajando para sofocar los focos de afectación en el Henri Pittier

Para finalizar, el viceministro aclaró que se mantendrán desplegados en toda la jurisdicción de la mano con el Sistema Defensivo del estado Aragua, donde más de 150 hombres y mujeres combatientes estarán vía terrestre y aérea en apoyo a los 400 funcionarios que combaten los incendios en el Henri Pittier.

