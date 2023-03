Residentes del sector La Haciendita del barrio José Casanova Godoy, municipio Girardot, llevan 17 años viviendo en pésimas condiciones a la espera de una respuesta habitacional, pues el aumento de las aguas del Lago Los Tacarigua cada día anega más sus viviendas convirtiéndose esta situación en una verdadera emergencia sanitaria.

El agua ya se encuentra dentro de las viviendas

En este sentido, Blanca Correa, habitante del lugar, indicó que a raíz de las fuertes lluvias del pasado año, las cuales ocasionaron emergencias naturales, el lago aumentó considerablemente, provocando la inundación de algunas viviendas en dicho sector.

“Realmente vivimos en condiciones infrahumanas, entre aguas putrefactas producto de las cloacas colapsadas. Queremos que se resuelva nuestra situación, como venezolana que soy, dónde quedan mis derechos constitucionales”, cuestionó.

La contaminación afecta la salud de los habitantes

Asimismo, destacó que como habitantes no han tenido ningún tipo de ayuda gubernamental, por lo que ya hacen un llamado a la gobernadora Karina Carpio a que se aboque a brindar solución, ” yo compré mi casa en el año 2006 y en el año 2012 fue declarada en alto riesgo, según el decreto 8844. Por ello, pedimos a la ciudadana gobernadora a que acuda a nuestro llamado, queremos una solución”, insistió.

Blanca Correa

“Nos estamos enfermando”

Por otra parte, Antonio Mata dijo que debido a la problemática presentada en el barrio José Casanova Godoy, muchas personas han presentado síntomas de infección producto de las aguas putrefactas, aunado a los mosquitos y zancudos portadores de enfermedades.

“Nosotros llevamos años con esta problemática, que se ha convertido en una verdadera emergencia sanitaria, específicamente desde el 2012. En ocasiones el agua supera los dos metros de profundidad pero como no ha llovido se ha mantenido el nivel”, acotó.

Antonio Mata

Resaltó que han pasado meses después que las autoridades visitaron la zona, y desde entonces no han vuelto por el lugar, por lo que exigen de una vez por toda una repuesta a su emergencia.

“Estamos cansados de vivir así. Hay muchas personas enfermas, otros se han ido porque de verdad la situación es insostenible, sólo nos hemos quedado los que no tenemos para donde irnos, estás son nuestras casas y no la podemos abandonar”, aseveró.

Por otro lado, Rosmary Moreno aprovechó la presencia de elsiglo para hacer un llamado al alcalde de la jurisdicción Rafael Morales, recalcando que como seres humanos exigen una vivienda digna y no sólo una bolsa de alimentos que se acaba en dos días.

Rosmary Moreno

“Necesitamos una solución oportuna, ya en estas condiciones no se puede vivir. Las autoridades sólo aparecen cuando llueve, traen una bolsa de alimentos y desaparecen, nosotros queremos una solución concreta, ya llevamos mucho tiempo en esto y estamos cansados de vivir así”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA