A la sede del matutino de los valles de Aragua, en la avenida Bolívar Oeste de la ciudad, se presentó en horas del mediodía de este jueves la ciudadana Paula Orozco, residente del sector Las Casitas en Guasimal, en la zona este de la ciudad de Maracay, quien pide ayuda la Gobernadora tras denunciar al padre de sus dos hijos, ya que presuntamente estaría incurriendo en actos de pornografía delante de los menores y agrediéndoles física y verbalmente.

Paula Orozco, madre desesperada, pide ayuda a la Gobernadora

Comentó que ella era víctima de violencia doméstica, de parte de su marido, identificado como Ramón Romero, de 62 años y la situación, con el pasar del tiempo se complicó al punto que tuvo que separarse. “Nunca lo llegué a denunciar por desconocimiento de leyes y además no sabía que el Estado tenía instituciones que defendían a la mujer”.



Luego de la separación, “Romero se desentendió de la manutención de mis hijos y en medio de las crisis económica me vi en la obligación de entregarle a ese hombre a mis dos seres queridos, ya que ellos estaban pasando hambre y necesidades”.

Nunca dejé de verlos



“La guardia y custodia sería temporal, mientras yo conseguía un trabajo estable, pero nunca dejé de verlos. Hace unos días, uno de los hijos, espontáneamente reveló información que su papá veía delante de ellos pornografía y terminaba la escena masturbándose”.



Asimismo señala que ese señor los maltrata físicamente con una correa y sino les lanza cualquier objeto. Los descalifica. “Escenas como la que estoy describiendo se repiten a diario y ya ellos no quieren vivir más con su padre”, agregó la denunciante.



“También incurre en actos de violencia, una señora que los cuida y el hermano mayor de mis hijitos. Ellos están viviendo en un estado de indefensión y en aras de llevarme a mis muchachitos a la casa, he tenido obstáculos e impedimentos de la institución que vela por la seguridad de los niños”, agregó la señora Paula Orozco.

Nadie toma cartas en el asunto

Dijo que se ha dirigido al Cicpc para denunciar un asunto tan delicado como es la pornografía y no toman en cuenta su planteamiento como madre que reclama la custodia de los niños. “Aclaro que no abandoné a mis muchachos por caprichos, sino porque no tenía nada que darles de comer y preferí aguantar hambre”, dijo.

Pide ayuda a la Gobernadora

A través del diario elsiglo, “yo Paula Orozco le hago un llamado a la ciudadana gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, quien también es madre, esposa y religiosa, me ayude con ese tema”.

“Como las instituciones del Estado no quieren actuar en defensa de mis muchachos, me dirijo a usted Gobernadora, por amor a Dios, no permita que mis hijos se críen y se formen en un ambiente, donde el padre comete el peor de los delitos como es la pornografía”, agregó.



También le hace un llamado al comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc, quien es un defensor a carta cabal de los derechos de los niños. “Mi comisario, es con usted, meta su mano y ayúdeme a rescatar a mis hijos de un aberrado sexual.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo