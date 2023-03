Representantes sindicales del sector universitario y profesores de diversas casas de estudios de la entidad aseguraron que el paro convocado por las diferentes federaciones tuvo muy buena participación en la región, pues agrupó a los empleados administrativos, obreros y académicos del sector.

Niuman Páez, presidente de la Aproupel

En este sentido, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL Maracay, mencionó que la paralización de las actividades por 48 horas se realizó como medida de protesta ante el Ejecutivo nacional por la forma como ha venido asumiendo el conflicto salarial de todos los trabajadores de la administración pública del país.

“El paro no fue sino una medida de protesta contra lo que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, en particular de la salud y la educación, pero además de las condiciones de trabajo y capacidad de ahorro”, dijo.

Asimismo, destacó que no sólo se encuentran reclamando la crisis social y económica que viven en la actualidad, sino también algunas medidas tomadas contra los maestros que se encuentran en protesta.

“Hoy día muchos directores toman medidas coercitivas contra su personal. A nivel universitario tenemos el caso del profesor Javier Tarazona que se encuentra preso desde hace más de 600 días por el simple hecho de ser promotor y defensor de los derechos humanos”, condenó.

A LA ESPERA DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA

En este mismo orden de ideas, Páez aclaró que como gremio aún se mantienen a la espera de la contratación colectiva, la cual debe ser acordada en conjunto con el patrono, en este caso con los representantes del Estado venezolano.

“Lamentablemente desde hace 10 años, este Gobierno ha venido implementando una serie de paralelismos en los gremios universitarios. Han sido promovidos a través de sus partidos, en este caso del PSUV, la conformación de sindicatos y federaciones afectas al Gobierno”, denunció.

Refirió que al estar regida a un partido del Gobierno, esta no defenderá los intereses del gremio, “eso dice mucho de la democracia, ya que en todos los gremios hay diferentes posiciones políticas e ideológicas. Eso ha hecho que las discusiones del contrato colectivo no hayan avanzado, son muchos los beneficios que antes teníamos y que hoy día ya no poseemos”, lamentó.

Para finalizar, Páez aseveró que se mantendrán desplegados en pie de lucha, por el rescate de sus beneficios sociales hasta tanto el Gobierno nacional dé respuesta a todas sus exigencias gremiales.

