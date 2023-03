Docentes tomaron peaje de La Victoria

Continuando con el cronograma de acciones de calle, el gremio de docentes del municipio José Félix Ribas y jurisdicciones vecinas, tomaron ayer en la mañana de manera pacífica el peaje de La ciudad de La Victoria, todo esto con el fin de exigir a las autoridades nacionales las “anheladas” reivindicaciones sociales y las condiciones idóneas para desempeñar su profesión.

Y es que desde bien temprano el personal docente, administrativo y obrero, junto a gran cantidad de padres y representantes, se reunieron en la plaza Italia de la capital de Ribas, para desde allí llegar hasta la entrada de la ciudad de La Victoria, donde se apostaron para mostrar su descontento, ante lo que ellos consideran falta de atención.

Docentes exigen lo que consideran necesario

En este sentido, con pitos, maracas, pancartas, tambores y al ritmo de las consignas, los profesores exigieron lo que ellos consideran necesario, no sólo para dignificar su profesión, sino además para darles una buena educación a los estudiantes, que posteriormente serán el futuro del país.

“Seguiremos en la lucha, nadie nos va a callar, queremos ser escuchados, que nuestra profesión, la que tenemos por vocación, sea tomada en cuenta y sea valorada. Ya está bueno de seguir recibiendo miserias, estamos exigiendo lo que nos corresponde por derecho. Nuestra vocación es grande, porque aún con todas las carencias seguimos educando y brindando lo mejor de nosotros, pero no es justo lo que tenemos que pasar y lo que nuestros niños tienen que pasar, por la falta de conciencia de las autoridades”, manifestó la profesora María Ortega.

Continúan atendiendo a los estudiantes

De acuerdo con Ortega, Carla Machado agregó: “Los ciudadanos deben recordar que no estamos haciendo paros de maestros, seguimos atendiendo a nuestros alumnos. Sin embargo, al mismo tiempo estamos protestando, estamos luchando tanto por nosotros como gremio, como por sus hijos, que merecen lugares idóneos para desarrollar su educación. No es posible que un muchacho no tenga un pupitre digno donde sentarse o un salón en condiciones y deban unir dos aulas en una, no es posible”.

Por su parte, José Rivas, representante dijo: “Esta semana que me uní a estas acciones o protestas, siempre observé a las maestras estaban resteadas y yo como ciudadano empático y que tiene hijos estudiando, me uní, al mismo tiempo resaltó que ellos deben tener vocación y hacer las cosas porque les gusta, pero con vocación no comen, con vocación no mantienen a sus familias. Ya basta, unámonos todos y apoyemos”.

En resumidas cuentas, el gremio de docentes de esta parte de la entidad aragüeña informaron que las acciones de calle seguirán, al igual que las reuniones en los colegios, todo esto siguiendo los lineamientos emanados a nivel nacional.

DANIEL MELLADO | elsiglo