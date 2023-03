Personal docente, administrativo y obrero de la entidad realiza una cadena humana en protesta por los bajos sueldos, restitución de sus beneficios sociales y la discusión de contrato colectivo.

Con pitos, pancartas y consignas los docentes exigieron aumento salarial digno

Y es que dando seguimiento a las acciones de calle, los educadores se concentraron en la avenida Fuerzas Aéreas de Maracay, a la altura de la Fundación Mendoza, con la intención de solicitar al Ejecutivo nacional mejoras salariales dignas que les permita tener una óptima calidad de vida.



Al respecto, la profesora Mariana Rodríguez indicó que como profesionales de la educación continuarán desplegados en toda la jurisdicción en la lucha de sus reivindicaciones salariales para todo el gremio, “salimos a la calle con el propósito de tener un salario digno para todos los docentes, nos están negando nuestra alimentación”, dijo.

Mariana Rodríguez



Asimismo, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro y a la ministra Yelitze Santaella, a dar una respuesta justa ante las solicitudes planteadas por el gremio, “cuándo será el día que seremos escuchados, nuestros hijos también carecen ante toda esta irresponsabilidad. Nos hace falta alimentación, medicina, HCM, todos los educadores estamos abandonados”, condenó.

“No exigimos imposibles”

Por otra parte, Olga Quintero, profesora y portadora de la banda “Miss Zapatos Rotos”, manifestó que como gremio no se encuentran exigiendo imposibles, simplemente solicitan algo que por derecho les corresponde, como lo es un salario justo e igualitario.

“Aquí estamos en esta actividad simbólica, hoy portando la banda de Miss Zapatos Rotos, un claro ejemplo de lo que el docente venezolano vive hoy día. El sueldo no alcanza para nada, hay profesores que acuden a las aulas hasta en sandalias porque no tienen como comprarse un par de zapatos dignos”, lamentó.

Olga Quintero

Mientras tanto, Shirley Sayago acotó que permanecerán en la calle en pie de lucha no sólo por sus reivindicaciones, sino también por las mejoras de los planteles, los cuales se encuentran hoy día en pésimas condiciones, “es una lucha grupal, es una lucha gremial, no sólo por el sueldo, es una lucha por todo el sistema educativo que hoy día se encuentra en malas condiciones. Queremos que se nos reconozca como profesionales que preparan a los futuros profesionales”.

Shirley Sayago

Cadena humana por las reivindicaciones

Por otro lado, David Centeno, docente jubilado, precisó que desde hace más de un mes todo el gremio se unificó en la lucha colectiva, logrando llamar la atención de las autoridades, por lo que se mantendrán en la calle esperando la respuesta de sus quejas.

“No es posible que nosotros los jubilados después de tantos años de servicio no tenemos ni siquiera para comprar un remedio, hoy día las pastillas cuestan más de 10 dólares y el sueldo sólo alcanza para comprar dos harina de maíz”, refirió.

David Centeno



A su vez, hizo un llamado a todo el pueblo para que se sume a la lucha que no es más que la de reivindicar unos beneficios que les permita tener una mejor vida para todos los venezolanos, “nos mantendremos en la calle en pie de lucha. Si nosotros no luchamos por nuestros beneficios nadie lo hará, queremos respuesta, queremos solución”, agregó. Finalmente, Maritza Blanco relató que dicha lucha es una enseñanza para las nuevas generaciones, pues trabajando en equipo se logran muchas victorias y están seguros que más pronto que tarde conseguirán las mejoras salariales para cada trabajador de la administración pública del país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (Pasante)