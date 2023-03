Funcionarios de Protección Civil y de la Alcaldía del municipio Libertador, estado Aragua, realizaron trabajos en conjunto para despejar la carretera vieja que conecta a Palo Negro con Santa Rita, luego de que un árbol cayera sobre la arteria vial e impidiera el libre tránsito entre ambas localidades aragüeñas.



Dicha información la ofreció Yoan Otamendi, director de Protección Civil de la jurisdicción, quien informó que en el hecho reportado a las 6:00 am de ayer, originado a pocos metros del Seguro Social de La Ovallera, no hubo lesionados o vehículo afectado.

“La carretera nacional Santa Rita-Palo Negro, se afectóen su totalidad, ya que un árbol tipo jobo, cayó y cerró todo el paso vehicular”, explicó el funcionario de prevención en plena labor de despeje.



Al recibir la notificación, un equipo de Protección Civil se trasladó hasta el lugar de los hechos, procediendo a llamar a las autoridades de la Alcaldía de Libertador para que le prestaran el apoyo y solventar la situación.

“Fue un equipo conformado por 15 personas, también contamos con el apoyo de la Alcaldía de Francisco Linares Alcántara, la Policía Nacional Bolivariana, donde se realizaron las operaciones para despejar toda la vía”, recalcó.



Aseguró que ya pasadas las 9:45 am, se restableció el paso vehicular, gracias al apoyo de una maquinaria tipo Paylover, que logró colocar el resto del árbol caído a un costado de la vía para su respectiva poda.



Quema del árbol

No obstante, el funcionario aseveró que esta situación la ocasionó la quema indiscriminada del árbol por algunas personas que transitan esta vía, agradeciendo a Dios porque no pasó ningún otro tipo de percance. No hubo heridos o daños que lamentar, concluyó.



Por su parte, Richard Granadillo, director general de la Alcaldía del municipio Libertador, informó que desde que les avisaron por esta eventualidad, todo el equipo de limpieza e infraestructura se trasladó hasta el lugar para atender la novedad.



Equipos necesarios

“Gracias que tenemos los equipos necesarios para hacer el corte del árbol, hemos podido hacer el trabajo”, comentó.

Granadillo informó que de igual manera la Alcaldía de Libertador está haciendo los estudios en la arteria vial de la carretera nacional de Santa Rita-Palo Negro, asegurando que ya tienen en vista dos árboles que le realizarán su respectivo trabajo de poda.



“Los incendios se han comido la parte de abajo de los árboles y por los fuertes vientos se caen”, agregó.

Agradeció al alcalde Gonzalo “Chacho” Díaz, y al equipo proveniente de Francisco Linares Alcántara por colaborar en despejar la carretera.



“Nosotros seguiremos trabajando duro, porque no vamos a permitir que estas cosas vuelvan a suceder”, sentenció.

VERTEDERO Y PLAN CONTRA LOS INCENDIOS



Es importante resaltar que las autoridades de Libertador continúan desplegados en toda la jurisdicción tratando de mitigar los incendios ante la entrada de la sequía en el país.

De hecho, se vio al equipo de Protección Civil sofocando un incendio vegetal en la vía de Palo Negro que conecta con el municipio Zamora.



Asimismo, tanto el director del organismo de prevención y el director general de la Alcaldía, comentaron que la situación en el vertedero de Las Vegas se mantiene controlada, donde han apagado cualquier incendio que se ha presentado en las últimas semanas.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA