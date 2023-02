Stefanía Fernández reveló el sexo de su bebé

Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, celebró una reunión con familiares y amigos cercanos para hacer la revelación del sexo del bebé que espera y que nacerá en próximos meses.

Fue este fin de semana que la venezolana hizo el anuncio, primero con sus seres queridos y luego en las redes sociales. «¡Es un niño! seré mamita de dos príncipes Liam y su hermanito», comentó a través de su cuenta en Instragram la reina de belleza.

Stefanía es madre de un niño que nació el 20 de mayo de 2021, fruto de su relación con el beisbolista de grandes ligas venezolano Ender Inciarte. Ambos decidieron que el pequeño lleve por nombre Liam.

«Qué felicidad tan grande Padre. Le has enviado a Liam un hermanito, un compañerito para toda la vida ¡Gracias Señor! Entre mi esposo, Bruno (su mascota), Liam y nuestro nuevo bebé, esta casa seguirá reinando el fútbol, el béisbol, los aviones, los carritos, los trenes etc.», comentó la ahora empresaria.

En el post, Fernández manifestó que su emoción es «grandota» y dijo que «de corazón no tengo palabras para describir esta bendición. Solo puedo decir que TE AMO bebé y deseo que en mi encuentres refugio, guía y mucho amor incondicional. ¡Gracias por elegirme!».

Segundo embarazo

Este segundo embarazo de Stefanía Fernández resultó una gran sorpresa para ella, pues no sabía que estaba en la dulce espera y tuvo días de ajetreo.

«Luego de mi embarazo con Liam siento que mis períodos no estaban regulares. El doctor me iba a mandar a tomar unas pastillas, pero antes me mandó a hacerme un examen de embarazo. Yo sabía que no estaba embarazada, pero el doctor me dice: ‘hazte la prueba para comenzar el tratamiento para regular el ciclo’. Para mi sorpresa era el cumpleaños de mi hermano y aproveché para hacerla», comentó en una sesión en vivo de Instagram.

«¡Salió positivo! Mi esposo en ese momento se acababa de ir a jugar béisbol en Venezuela. No quería contarle por teléfono y decido viajar a Venezuela para contarle la sorpresa. Llegué un domingo. Decido comprar el traje de recién nacido, lo meto en una cajita con el eco y le llego», acotó una de las protagonistas del «back to back» del Miss Universo.

