Vecinos de Madre María reclaman mejoras de servicios públicos

Vecinos de la urbanización Madre María, ubicada en la parroquia José Casanova Godoy del municipio Girardot, denunciaron una vez más las múltiples problemáticas que los afectan, destacando la deficiencia del servicio de recolección de desechos, situación que causa malestar entre los residentes, quienes pasan más de un mes sin ver el camión del aseo por el sector.

Mercedes Gamarra

Al respecto, Mercedes Gamarra, residente de la zona, afirmó que han recibido información por parte de los trabajadores del aseo, quienes han manifestado que el sector no posee camión asignado, por lo que tienen que acumular sus desechos en la entrada de la urbanización a merced de animales y recolectores de cartón.

“Aquí todo el mundo anda con su bolsita en la mano, por eso se encuentra el basurero en las vías, muchos se van para Campo Alegre o tiran sus desechos en la canal. Aquí vivimos rodeados de basura lamentablemente”, lamentó.

ABANDONO DEL CDI

Por su parte, Francisco Solórzano, concejal del municipio Girardot y representante de la comunidad, manifestó que entre otras problemáticas, la falta del portón principal y el deterioro de las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) son prioridad, por lo que los servicios de seguridad y salud en Madre María son prácticamente nulos.

Francisco Solórzano

“Son muchas las carencias presentes, pero en específico lo que más nos aqueja es la situación con el Barrio Adentro, ubicado dentro de la comunidad, una institución de atención primaria adscrita a Coporsalud que lleva más de ocho meses trabajando en pésimas condiciones. Como comunidad hemos entregado oficios en el despacho de la gobernadora, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna de las peticiones”, dijo.

Señaló que a pesar de las circunstancias, el personal médico que labora allí hacen lo humanamente posible por atender a los pacientes de la comunidad que llega con alguna dolencia en particular, “ellos tratan de atender a las personas, pero ya a las 9:00 de la mañana tienen que irse porque no tienen ni siquiera donde enchufar para colocar un ventilador, ya que no poseen electricidad ni nada”, denunció.

Las instalaciones del CDI se encuentran en completo abandono

FALTA DEL PORTÓN PRINCIPAL

En cuanto a la problemática con el portón principal, el concejal señaló que hace 8 meses, por instrucciones del ciudadano alcalde, el ingeniero Arturo Páez retiró el portón para su pronta restauración, pero hasta la fecha no han visto movimiento alguno, situación que les preocupa, pues se sienten desprotegidos, ya que se ha vuelto habitual la permanencia de personas ajenas dentro de la urbanización.

Piden la colocación del portón principal

“Señor alcalde, usted se comprometió hace ocho meses a través de una conversación telefónica con los vecinos de que sería restaurado el portón, esta es fecha que no hemos obtenido respuesta. Queremos atención a nuestra comunidad, necesitamos de su buena intención para resolver cada una de las problemáticas aquí presente”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA