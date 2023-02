Angélica Lester, habitante en el asentamiento campesino San Luis, en el municipio Libertador, se convirtió en vocera de los vecinos de ese sector, que colinda con las jurisdicciones de José Ángel Lamas y Francisco Linares Alcántara; de acuerdo a su versión, están en el olvido desde hace mucho tiempo, por lo que solicita a las autoridades locales y regionales que los tomen en cuenta, “sin cuentos ni rodeos”.

Angélica Lester, habitante en el asentamiento campesino San Luis

“Estamos viviendo una mala situación, primero con los servicios básicos, especialmente por la falta de agua para consumo humano, no tenemos alumbrado eléctrico y vialidad, estamos como el viejo oeste, entre tierra y polvo”, aseguró la mujer, quien dijo además, que ella recuerde, son pocos los que han ostentado el poder que le han metido la mano a dicha zona.

Detalló que desde el año pasado la situación del vital líquido se viene presentando. “Está una bomba con suficiente fuerza de caballo, pero está dañada; colocaron una de menor capacidad, que no surte todo el asentamiento, provocando que el agua llegue solamente a unas áreas, es decir, el agua no sube porque el equipo no tiene muchas fuerza, por ello unas comunidades están beneficiadas”, comentó.

UNA BOCA DE LOBO

Aseveró que el otro problema que los aqueja es el alumbrado público. “Aquí no se puede salir a partir de las 7:00 de la noche, todo esto es una boca de lobo; uno sale de su casa en la noche y es increíble, no se puede ver nada a la distancia, es de terror”, enfatizó.

De noche esto parece una boca de lobo

Lester indicó que posiblemente algunas autoridades del municipio y de la región consideren que si hay “luz en la vialidad”, pero comentó, “alguno que otro poste tiene su bombillo, que a los lejos parece un lucerito. No exagero cuando digo que no hay alumbrado público; si una persona está con otra, a dos metros más o menos, ya la pierde de vista, se desaparece entre la oscurana y la soledad”.

En el caso de la vialidad, la señora Angélica recalcó que la carretera de tierra es la reina del asentamiento. “Para sacar un enfermo de urgencia, la vía se convierte en el primer obstáculo, toda vez que está en muy mal estado. De aquí a la salida, en un traslado urgente se nos muere el enfermo o el carro deja tren delantero y cauchos en el camino”, destacó.

Los habitantes del asentamiento solicitan el asfaltado de sus vías

Subrayó que por las condiciones de la vialidad, no hay transporte público para ese sitio. “Aquí lo único que pasa sin muchos problemas, son motos, bicicletas y nuestros pies, los carros sufren mucho”, acotó.

AUTORIDADES COMPETENTES SE HACEN LA VISTA GORDA

Explicó que el asentamiento San Luis está entre tres municipios. “Pertenecemos a Libertador, pero una parte está más cerca de Lamas y otra de Linares Alcántara, pero ninguno de los alcaldes prestan apoyo, se hacen de la vista gorda”.

Detalló que según información confirmada, en Caracas, “el Gobierno nacional tiene un documento donde se detalló que todo esto es un paraíso, es decir, asfaltado, con electricidad, agua y todos los servicios”.

“Aquí hasta el CLAP cuesta que llegue, hasta seis meses han pasado desde la última vez que lo recibimos, y el gas, ya vamos para cuatro meses; esa es nuestra realidad”, añadió.

Te recomendamos: Ramas de gran magnitud a punto de desplomarse pone en riesgo a los vecinos de San Luis

Especificó, “desde que tengo uso de razón, los problemas de los servicios públicos siempre estuvieron en las agendas de los políticos, y a ello se unió la situación de los beneficios sociales”. “Realmente, mientras en Caracas piensan que estamos bien, aquí los gobernantes municipales y regionales nos dejaron en el olvido”, sentenció Lester.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA