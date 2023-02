María Teresa Clavijo: la unidad es con los venezolanos

María Teresa Clavijo, aseguró que la oposición venezolana ya tiene fecha para las elecciones primarias (22 de octubre) donde se elegirá a un candidato único que se enfrente al actual Gobierno en los próximos comicios presidenciales; sin embargo, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofrezca el apoyo técnico durante este proceso sigue siendo un tema de debate entre los partidos opositores.

Tal es el caso de Vente Venezuela, partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado, quienes se han mantenido firmes en cuanto a sus condiciones para respaldar un proceso primario necesario para lograr “la unidad con los venezolanos”, por lo tanto, en días pasados, Henry Alviarez, coordinador nacional del partido, señaló que el hecho de solicitar el apoyo técnico del CNE es “poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición”.

En este orden de ideas, María Teresa Clavijo, secretaria política de Vente Venezuela en el estado Aragua, aseguró que desde su partido no se cansan de expresar cuáles serían las condiciones indispensables para llevar a cabo un proceso de primarias. “Una de ellas es que el CNE no sea rector ni que se utilicen sus máquinas para el proceso de elecciones, ya que si el partido oficialista no utiliza al ente rector para sus procesos internos, cómo podríamos nosotros, el sector democrático, facilitarle el hecho de que intervenga en el nuestro”, explicó.

María Teresa Clavijo exige que se garantice el derecho al voto

“Otra condición sería que garanticen el derecho al voto de cada venezolano dentro y fuera del país, porque es inconcebible que una cuarta parte del país que ha tenido que salir no porque quiere, sino porque se han visto obligados, algunos perseguidos, expulsados y otros para sobrevivir, no tengan derecho de participar en esa propuesta de elegir a un candidato presidencial”, puntualizó Clavijo.

Por lo tanto, la dirigente explicó que desde Vente Venezuela ya se han realizado estas exigencias a la Comisión Nacional de Primarias, con la finalidad de que las mismas sean posibles, “y garantizar un proceso que sea de la gente, en el cual los venezolanos puedan sentir confianza de que su voto realmente eligió, porque la unidad es con la gente”.

En este sentido, Clavijo exhorta a las distintas organizaciones políticas a que entiendan que el país está atravesando por un momento en el que la expresión ciudadana ha superado a los partidos políticos. “Lo hemos visto en la calle desde el 9 de enero como de manera incansable, gremios, sindicatos, trabajadores, educadores, personal del sector salud, todos se mantienen en las calles firmes, porque la vida digna en Venezuela, existe”.

Las garantías deben estar sobre la mesa

Asimismo, la secretaria política del partido afirmó, que de darse un proceso satisfactorio donde efectivamente puedan participar y las garantías estén sobre la mesa, “de ninguna forma existe la posibilidad de no apoyar a quien resulte electo, la expresión venezolana va a tener el respaldo de cada uno de los líderes de Vente Venezuela y cada ciudadano se va a sentir conforme, siempre y cuando sea un proceso ciudadano, de los venezolanos y no secuestrado por el régimen y de algunos partidos que pretenden imponer una normativa que girará todo menos confianza en los electores”.

Lee también: El partido Vente Venezuela cree que “la ruta” de Guaidó “se agotó”

Para finalizar, Clavijo insistió en que en virtud de las estrategias para tratar de mantener la unidad, desde su partido político se viene planteando la “necesidad urgente” de legitimar el liderazgo opositor, más allá de una candidatura presidencial, porque Venezuela necesita la legitimación ciudadana de quienes hoy hablan por cada uno de los venezolanos.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo