Transportistas en Maracay claman para poder recibir la cantidad de combustible necesario para cumplir con su jornada diaria, ya que reciben 40 litros cada tres días, litraje que sólo alcanza para medio día de trabajo.

Este lunes, en las distintas estaciones de servicio que surten el gasoil para las unidades de transporte público, se encontraban en funcionamiento, sin embargo, los choferes expresaban su disgusto ante la idea de tener que equipar un cuarto de tanque.

Combustible no alcanza

Gustavo Jiménez afirmó que esa cantidad de combustible no le alcanza ni siquiera para media jornada de trabajo y tienen derecho a recibirlo una o dos veces a la semana. “No tiene sentido que hagamos esta cola sólo por 40 litros, cuando en Carabobo, surten 100 litros, pero aquí se les hace difícil copiar las cosas buenas”, precisó.

Por su parte, Luis Matteys aseguró que en un día de trabajo, desde las 4:00 am hasta las 5:00 pm, puede gastar más de 100 litros de gasoil y expuso que sólo reciben 100 litros las unidades que están con su propietario, pero muchos dueños no están aquí, ponen el vehículo a trabajar y uno les rinde cuentas, entonces por ser avance (no propietario), sólo reciben 40 litros y yo con eso voy a Cagua y vuelvo, y ya me quedé sin combustible”.

Gasoil de mala calidad

Además de esto, Matteys se quejó de la calidad del gasoil. “Está viniendo malísimo, yo equipé el sábado y el carro me salió fallando porque al parecer tiene agua y hay que estarlo ligando”, acotó.

Otro de los transportistas expresó su opinión, aunque no quiso revelar su identidad por temor a represalias y aseguró que todos desean que “el Gobierno acceda a darnos un litraje más realista, porque es absurdo que tengamos que hacer una cola de 3 o 4 horas para recibir un cuarto de tanque y todo eso influye para que el servicio decaiga en todas las líneas, porque no pueden estar todas las unidades operativas constantemente”.

Por otra parte, este transportista añadió que desean que las bombas sean liberadas para así poder equipar adecuadamente, porque ya no quieren que se siga implementando el capta huellas. “A muchos de los avances los sacaron del sistema y eso ha dificultado que equipemos con tranquilidad; si nos van a cobrar el gasoil, está bien, nosotros lo compramos, pero dejen que equipemos la cantidad que necesitamos, las veces que sea necesario”, puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA