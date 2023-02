En el marco de las fiestas por el mes de la juventud, La Victoria, municipio José Félix Ribas, del estado Aragua, se vistió de gala, brillo y muchísima alegría, para por otro año consecutivo celebrar el magno evento de belleza de la entidad, propio de su idiosincrasia y creador de nuevas páginas de historia, La Novia de la Juventud.

María Isabella López es la Novia de la Juventud 2023



Y es que, un espectáculo de más de tres horas en el monumental Paseo de la Juventud, cerró con el triunfo de la señorita María Isabella López Camejo, representante de la UE Colegio “Francisco Miguel Jaimes Ochoa”, como la Novia de la Juventud 2023, convirtiéndose en el tercer triunfo para la casa de estudio en 58 años.



Ante este panorama de innovación, sin dejar a un lado la tradición y consciente de la responsabilidad que hoy reposa sobre su pecho, la reinante Novia de la Juventud, aseguró que puede o no recibir el apoyo de la gente y revela que comentarios del público la noche final la afectaron. En cualquier caso resaltó que disfrutó el evento de principio a fin.

Su objetivo ahora, según comenta, será mejorar en distintos aspectos para proyectar una mejor versión de sí misma y dejar en alto el gentilicio de la juventud ribense y venezolana.

Novia de la juventud 2023



“Aún de verdad no me lo creo, estoy muy sorprendida por todo, y muy contenta de que el trabajo que hice tuvo frutos satisfactorios. Como personas podemos estar o no de acuerdo con diversos aspectos de la vida, pero también debemos apreciar y aplaudir el trabajo, que las personas ejecutan con tanto esfuerzo y no sólo hablo de mí, sino de cada uno de los que ponemos todo de nosotros por hacer cambios positivos”, expresó la Novia de la Juventud 2023.

Durante el encuentro con el equipo reporteril del diario elsiglo, María Isabella, ataviada con una braga jovial y llena de la alegría primaveral, recordó que desde pequeña soñó con convertirse en Novia de la Juventud y ser la representante de los ideales y sueños de todos los jóvenes. No obstante llegó al certamen con muy poco conocimiento del mundo del modelaje.

Primer concurso



“Este es mi primer concurso y creo que el que me va a impulsar a seguir en este mundo. Nunca estuve inscrita en ninguna agencia de modelaje o en clases de pasarela, aunque siempre tuve ese deseo de ser Novia de la Juventud, nunca sentí esa necesidad de ser modelo, por diversos factores”, narró. A pesar de esto, la joven de 16 años cursante del quinto año de bachillerato en la UE Colegio Francisco Miguel Jaimes Ochoa, vio su gran oportunidad cuando anunciaron que iban a elegir a la representante de esta institución educativa, para el concurso más importante de la localidad.



“Cuando me enteré que estaban escogiendo en el colegio la candidata para ir a la Novia de la Juventud, supe inmediatamente que era mi momento y no dudé en postularme para ser la representante de mi plantel. Una vez que me seleccionaron, caí en cuenta dela responsabilidad que tenía sobre mí y por ende entendí que debía esforzarme para alcanzar este sueño, pero siempre manteniendo mi autenticidad y disfrutándome cada momento, porque así soy yo, alegre y divertida en todo momento”, dijo.

Reto personal



Con respecto al resultado obtenido en la competencia, la espigada joven de un metro 66 centímetros y amante del sushi, resaltó que esta experiencia más que una competencia lo asumió como un reto personal.

“Fue un reto personal. Me visualicé aquí, desde chiquita dije, ‘si yo quiero estar ahí, lo tengo que hacer de la mejor manera’. Eso se logra preparándose. Mientras uno más adquiere experiencia, se va desenvolviendo mejor. Una de las cosas que me enseñó este concurso es que tú puedes conectar con las personas, sin la necesidad de hacer una pasarela perfecta”, agregó.



De igual forma, narró que una de las cosas que más le costó fue aprender a sonreír. “Los profesores siempre me decían que debía sonreír más, porque esa es la carta de presentación de una reina, pero la verdad es que me costó bastante, ahora que ya sé cómo hacerlo no dejo de sonreír ni un momento. Esto sin dejar a un lado la pasarela, porque también tiene una metodología y formas correctas”.

Objeto de críticas

Aunque su triunfo fue objeto de críticas, la actual soberana de la juventud opina que los concursos de belleza han evolucionado y parte de esa evolución es lo que permite que cualquier jovencita pueda cumplir sus sueños.

“Una de las cosas que más admiró del certamen Novia de la Juventud, es lo que nos ofrece.

Es estupendo que a través de este tipo de eventos las jóvenes de todos los rincones de nuestro municipio, que es tan hermoso en todos los aspectos, tengan una plataforma para evolucionar y crecer como personas, porque con las herramientas que nos brindan, podemos construir el camino más idóneo para cumplir nuestros sueños”, expresó.

Labores sociales



Al consultarle sobre el legado que quiere dejar durante su año de reinado, no dudó en asegurar que se abocara a trabajar en diferentes labores sociales. “Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en una actividad con la Fundación San Jorge, sin duda alguna fue una hermosa experiencia que quiero seguir desarrollando, amo servir a los demás y en eso me quiero enfocar durante este año, llevándole amor a los adultos mayores y a los niños en situación de calle, segura estoy de que haremos cosas maravillosas durante todo este año”.

A juicio de López, la belleza no solo está en lo físico, sino también en la personalidad y en la esencia. Ella se siente comprometida a enseñar herramientas a otras personas para que se sientan seguras de sí mismas.



“Yo soy el vivo ejemplo de que cualquier chica puede ser Novia de la Juventud, yo vine a este concurso sin experiencia alguna y con esfuerzo, constancia y seguridad en mi misma alcancé el triunfo… ese es el principal mensaje que les quiero dejar, no tienes que ser modelo profesional o pertenecer a una agencia para lograr este título, si lo sueñas, lo trabajas y lo deseas de verdad lo puedes alcanzar”, subrayó.

Planes

Con respecto a sus planes a mediano y largo plazo, María Isabella mencionó que además de tomar todas las labores como Novia de la Juventud 2023, seguirá con sus estudios, puesto que es un propósito que tiene inculcado desde muy pequeña, en el seno de su hogar.



“Inicialmente, quiero terminar mi bachillerato con buenas notas como van hasta ahora, seguidamente iniciar con mis estudios de medicina, esta es una carrera que tengo en mi mente, desde muy pequeña, porque es una forma de ayudar a las personas y ser parte de los avances positivos. Claro, todo esto lo haré de la mano con mis estudios de modelaje; este mundo me gusta, ya que, si sabemos aprovechar las oportunidades y las sabemos llevar podemos convertirnos en ejemplo positivo y hacer los cambios que necesitamos para tener una mejor sociedad”, dijo.

No hay nada imposible



La bella victoriana, agregó: “No hay nada imposible, los sueños se cumplen, las metas se logran y la felicidad siempre está presente; todo es cuestión de proponérnoslos y confiar en nosotros y en cada uno de los pasos que damos en pro de nuestro futuro”.

Dejando a un lado a la Novia de la Juventud, llegó el momento de conversar con Nilsa Camejo Galindo, madre de María Isabella; ella con una voz fuerte y llena de orgullo mencionó su alegría por el logro de su pequeña, al tiempo que explicó que siempre confió en ella, por su gran capacidad de compromiso, responsabilidad y amor por las cosas que quiere.

La joven ribense se suma a una histórica lista de reinas victorianas



“Mi hija siempre ha sido una joven de retos, una niña muy perseverante y este no era uno del que ella no pudiese hacerse cargo, claro está, con todo mi apoyo y el de todos los que la queremos. El amor y el acompañamiento de la familia, siempre es necesario, para impulsarnos y a María Isabella, no le faltó, siempre traté de estar con ella y de levantarla si era necesario!, dijo la señora Nilsa.

Luchar por los sueños



Asimismo, agregó que luego de todo lo vivido su confianza en su hija se fortaleció de una manera abismal, ya que demostró que como ella le inculcó el luchar por los sueños es un factor denominador, en la creación del éxito. “Me gusta inculcarle a mi hija que hay que ser perseverantes y buscar el bienestar propio, el amor propio y sin pisar a nadie. Hay que ser buenas personas, para que así podamos transmitir paz y confianza”.

“Isabella puede estar segura de que aquí voy a estar respaldándola y siendo su pilar para que construya una vida llena de éxito, marcada por la empatía y el amor al prójimo como a sí misma”, finalizó su madre.

DANIEL MELLADO | elsiglo