Los pobladores de Lajamanu un pequeño pueblo de Australia, quedaron consternados al ver que en lugar de agua, una lluvia trajo consigo miles de peces al lugar. Las fotos y videos del hecho no tardaron en viralizarse.

Lajamanu es un pequeño pueblo ubicado al norte de Australia en el que se suele presentar un bastante extraño fenómeno climatológico. En esta zona del país de Oceanía ocurren muy pocas lluvias debido a su posicionamiento en particular. No obstante, cuando llegan a suceder, estas lluvias no siempre arrojan agua como suele ser común en la mayor parte del planeta, sino que lanzan miles de peces de dos centímetros al suelo.

Según lo que señala el reporte de la cadena ABC, este pueblo se encuentra en un área cercana al desierto de Tanami, caracterizada por su clima árido. Durante la última de las precipitaciones que se suscitaron en dicha localidad, miles de pequeños peces cayeron a las calles de dicho lugar en lugar de agua, sorprendiendo a todas las personas presentes y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Un fenómeno real que parece sacado de la ficción

Andrew Johnson Japanangka Lajamanuconcejal del pueblo y del Desierto Central de Australiadijo al mencionado medio lo siguiente: “Cuando vimos que se acercaba la tormenta, pensamos que solo era lluvia. Pero, cuando empezó a llover, también vimos caer peces del tamaño de dos dedos”.

“Algunos todavía están vivos y dando vueltas por la comunidad gracias a un charco de agua. Los niños las recogen y las guardan en botellas. Fue la cosa más asombrosa que jamás hayamos visto. Creo que es una bendición del Señor”, mencionó el político a Cabe señalar también que los peces cayeron por todo el pueblo, desde los techos de las casas hasta las aceras de las calles.

La “lluvia de peces” es más de lo que parece

Aunque el hecho de que criaturas como los peces puedan reemplazar a las gotas de lluvia es un hecho surrealista, lo cierto es que no es la primera vez que este fenómeno meteorológico ocurre en la localidad de lajamanu. En los últimos 50 años, la “lluvia de peces” se ha presentado hasta en cuatro ocasiones diferentes, contando la más reciente. El primero ocurrió en 1974, el segundo en 2004 y el tercero en 2010, hace apenas 13 años.

Según lo que menciona Dr. Pedro desarmarecologista de la Universidad de Camberra en Australia, la razón por la que se presenta este fenómeno meteorológico podría deberse a las fuertes corrientes ascendentes que existen en la zona. Uno de estos tornados habría succionado el agua de un río cercano al pueblo con todo y los peces que allí habitan. Sin embargo, lo que el científico no explica es la forma en que algunos de estos lograron sobrevivir.