Daisuke Kamada es un japonés que cuenta con el apoyo de más de 200.000 seguidores en las redes sociales en un mundo normativo como el que se vive en el ámbito del modelaje en Japón

FOTO:ARCHIVO

El nuevo modelaje en Japón con Daisuke Kamada

Kamada ha sabido quedarse con la atención de todo su público; en Instagram su audiencia siempre ha respondido de manera positiva en sus publicaciones. Daisuke ha utilizado todas sus habilidades en redes para catapultar su carrera como modelo, la cual va en un ascenso muy positivo.

Daisuke ha tenido una carrera excepcional en el mundo del modelaje, participando en eventos como la semana de la moda de Nueva York, Tokio, París, Singapur y varias ciudades emblemáticas del mundo.

En un live en su cuenta de Instagram @daisukekamada_official el japonés Daisuke Kamada confirmó que está trabajando en el modelaje en Japón, también como imagen de una reconocida marca a nivel mundial y espera poder visitar varios países del mundo.

Kamada pudo responder varias preguntas de sus fanáticos en una dinámica en su cuenta de Instagram donde se mostró muy cercano y abierto con su público.”Estoy agradecido de que muchos seguidores me quieran ahora. Quiero dar lo mejor de mí tanto como la gente me necesite, pero el día que vea que no aportó nada al modelaje, hasta ese día estaré en la pasarela” afirmó Kamada