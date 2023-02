Educadores y jubilados marcharon por el sector Las Delicias

Educadores y jubilados del estado Aragua volvieron a marchar por las calles del municipio Girardot, con la finalidad de hacer sentir sus reclamos e inconformidades por las precarias condiciones laborales y salariales que perciben en la actualidad, en una jornada más agitada de lo acostumbrado.

Partieron desde la redoma El Toro de El Castaño

En esta oportunidad, los docentes y pensionados se trasladaron hasta la parroquia Las Delicias, teniendo como punto de encuentro la redoma de El Toro, y desde ese lugar marcharon elevando sus pancartas y realizando sus cánticos, hasta la sede de la gobernación de la región, consignando un documento con sus inquietudes.

En este sentido, el profesor Freddy Castellano, presidente del SUMA-Aragua, resaltó que ya los educadores llevan mes y medio en las calles exigiendo mejoras salariales y la retribución de varios de sus beneficios laborales que le han sido arrebatados.

Freddy Castellano, presidente del SUMA-Aragua

“Hoy tenemos a un patrono sordo, que no escucha desde el nueve de enero las manifestaciones y la solicitud que le hemos hecho a los educadores, no se reúne con las federaciones, no tiene ningún planteamiento salarial y eso nos mantiene en la calle”, expresó el dirigente gremial.

El líder del SUMA-Aragua, comentó que este no es solamente un problema de salarios, sino que los profesionales de la educación están en unas condiciones de “sobre vivencia”, asegurando que muchos de ellos no tienen los recursos para costear sus tres comidas al día.

“EL HAMBRE TOCA A LOS EDUCADORES”

“El problema es estomacal, el hambre toca a los educadores, a sus familiares, toca a sus hijos y también afecta hasta a los representantes. Esta es una situación que hay que resolver lo más pronto posible”, agregó.

Castellano recalcó que el patrono Estado, se “siente derrotado” al mandar a los representantes a plantearle a los maestros para que estos den clase a sus hijos en horario mosaico.

“Esa es una derrota para el régimen. Los educadores no vamos a trabajar en horario mosaico, nos mantendremos en la calle hasta que tenga solución este conflicto”, aseveró el dirigente educativo.

Castellano recalcó que “no hay regreso a clases hasta que haya solución a este conflicto”, reiterando el llamado a las autoridades nacionales a que escuchen sus reclamos.

“Seguimos en la calle, y como decía un profesor que me dio clase en el pedagógico, ‘o comemos tiburón, o morimos arponeado”, precisó.

DOCUMENTOS Y SUS INQUIETUDES

Por su parte, Carlos Ramos, docente de aula, informó que los educadores se concentraron desde tempranas horas de este viernes en la redoma El Toro, con la finalidad de marchar hasta la Gobernación del estado Aragua, y entregar un documento, donde queden reflejadas sus inquietudes.

“Un pliego conflictivo que tenemos por la necesidades de todos los docentes, personal administrativo y obrero del magisterio, exigiendo un salario digno y justo apegado a la cesta básica”, expresó.

Carlos Ramos, docente

El educador recalcó que en el escrito están solicitan la recuperación de varios de sus beneficios, como el HCM, seguro funerario, entre otros. “Pero no es nada más desde el punto de los docentes, sino también por los estudiantes, ya que las instalaciones educativas se encuentran en pésimas condiciones. El 80% de las instituciones del país están por el suelo”, puntualiza Ramos.

Carlos Ramos aseveró que los profesores continuarán manifestando hasta que el Estado venezolano los dignifique su calidad de vida. “Los docentes no cuentan con los recursos económicos, así que vamos a seguir en pie de lucha”, aseveró.

JUBILADOS

Por último, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Profesores Jubilados del estado Aragua, recalcó que esta nueva acción de calle es dándole continuidad a lo ya iniciado el pasado 9 de enero, recalcando que a estas altura, el Gobierno nacional no le ha dado respuestas a los un millón 200 mil trabajadores de Venezuela que exigen mejores condiciones de vida.

“Ni a los educadores, ni a los maestros, y a ningún sector laboral en el país, por ello seguimos en la pelea, por la discusión del contrato colectivo, por el pago de la deuda del 280%, y por la nivelación de las primas que arbitrariamente fueron robadas por parte de la Onapre”, manifestó el jubilado.

Aguilar agregó que hasta la fecha, las 17 federaciones sindicales no han querido profundizar este conflicto, teniendo que ellos junto a otros sindicatos tomar cartas sobre el asunto.

“Nos vamos a reunir para definir lo que se va hacer, si es una huelga o un paro nacional de maestro, hasta que el Gobierno no dé una respuesta firme y contundente a la exigencia a lo que estamos formulando. Ya estamos cansados de tanto esperar y nosotros no vamos a ponernos de rodillas por las arbitrariedades del Gobierno”, concluyó.

ROMPIERON EL CERCO POLICIAL

Es importante resaltar que los docentes y educadores al llegar a la sede de la gobernación del estado Aragua, se toparon con un cerco policial que trató de impedir continuar la marcha.

No obstante, los educadores no se conformaron con llegar hasta el punto señalado por la policía, y decidieron hacer caso omiso de las indicaciones de los funcionarios de seguridad y corrieron hasta la puerta de la gobernación, siendo esta la primera vez que lo logran desde que iniciaron las movilizaciones de calle el pasado 9 de enero.

Sin embargo, todo se resolvió de forma cívica. El secretario de Gobierno del estado Aragua, G/D Pedro Álvarez Bellorín, se acercó hasta la entrada de la gobernación donde estaban presentes los educadores, recibiendo los documentos y escuchando las exigencias de los docentes.

“Yo me encontraba ahorita en el barrio Santa Ana habilitando un pozo de agua, y me vine precisamente a atenderlos a ustedes”, expresó la autoridad.

“PROBLEMÁTICA DE PRESUPUESTO”

Álvarez Bellorín explicó que como autoridades están buscando soluciones a los problemas, recordando que el pasado 9 de enero y en las semanas siguientes, han atendido a un grupo de docentes, quienes consignaron los documentos con sus inquietudes.

“La doctora Karina Carpio los revisó y los remitió al comando central, entonces le repito que nosotros sabemos la problemática que hay, pero tenemos una problemática de presupuesto a nivel del Estado venezolano que impide un ajuste salarial”, recalcó el secretario de gobierno.

Por su parte, Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores de Aragua, informó que efectivamente tienen el recibo de al menos cinco comunicados, solicitando nuevamente una reunión con la gobernadora Karina Carpio.

“Nosotros hemos demostrado de forma pacífica de solicitarle la fecha a la gobernadora, para que también conozca el clamor”, recalcó.

Para finalizar, el profesor Rivas, también recalcó que entre las denuncia y reclamo que solicitan al gobierno es el cese de la persecución de los directivos contra los educadores que van a protestar.

Te recomendamos: Educadores de seis municipios tomaron la Encrucijada

“El profesor Leonardo Alvarado tiene conocimiento de que hay directores que cumplen funciones extralimitadas”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo