Y la tradición continúa. Un nuevo nombre, Zorely Méndez fue la ganadora de la moto “0” kilómetros, ahora se sumó a la histórica galería de triunfadores de los sorteos de elsiglo, en compañía de nuestros fieles lectores, que no se perdieron ni un detalle de esta rifa que forma parte del gentilicio aragüeño.

Zorely Méndez se suma a la galería de ganadores de elsiglo. Foto elsiglo.

Efectivamente, la alegría reinó durante todo el día, previo al sorteo de la moto “0” Kilómetros, con cientos de personas acercándose a la sede de elsiglo para depositar sus cupones.

Ese año, en el marco de nuestros 50 años, el Matutino de los Valles de Aragua sigue premiando a nuestros fieles lectores, siempre atentos a las noticias y a los sorteos del edificio azul.

Hubo emociones a granel. El ambiente de emoción se vivió no sólo por parte de las personas que se acercaban a nuestro edificio azul, sino también a quienes nos siguieron paso a paso desde nuestros “en vivo” realizados por el Instagram elsiglocomv.

Esto nos demuestra no sólo la fidelidad que nos tienen nuestros lectores, sino también el cariño que tienen con el Matutino de los Valles de Aragua, ya que muchas personas luego de depositar sus cupones se quedaron a compartir con nuestros directivos y personal, mientras se hacían las 4:00 p.m., para ver en directo todo el proceso de validación para sacar el cupón de la que hoy es nuestra ganadora.

Una tradición para los lectores

Este tipo de concursos los hemos venido realizando a lo largo de los años, por lo que hoy son una tradición y referente en el estado Aragua y en el centro del país, porque siempre hemos cumplido con nuestros lectores.

Por eso, el presidente de elsiglo, licenciado Tulio Capriles Mendoza, sigue comprometido con los lectores para no sólo continuar efectuando estas rifas, sino para brindar una información balanceada y veraz, que se ve reflejada día a día en nuestro periódico impreso y a través de nuestras redes sociales como en IG elsiglocomv, Twitter elsiglocomve y Facebook elsiglocomve.

Siempre seguimos apostando al crecimiento en el país, por eso seguimos afianzados en la memoria de los aragüeños, y continuamos siendo una referencia en la región, así como nuestros lectores creen en nosotros, nosotros también premiamos la fidelidad, y esta es una de esas demostraciones.

Esta vez y como en otras oportunidades contamos con una alianza perfecta, con los representantes de Radio Alegría 102.7, quienes llegaron a animar y a transmitir en vivo todo lo que estaba aconteciendo previo y durante el concurso de la rifa de la moto “0” kilómetros de elsiglo, para salir rodando, esto de la mano de Producciones Evencult.

Demostraciones de cariño

Uno a uno llegaron los lectores con sus cupones en mano a nuestra sede ubicada en la avenida Bolívar Oeste de Maracay, para depositar con gran entusiasmo sus tickets. Muchas fueron las anécdotas escuchadas durante todo el día de este jueves 23 de febrero, el día más esperado para conocer a la ganadora de la moto “0” Kilómetros.

Una de ellas fue Matilde Caballero, que con una gran sonrisa llegó a donde se ubicaba el biombo, nos contó que siempre compra elsiglo, “nunca dejo de comprarlo, por eso digo con gran determinación que soy una fiel lectora y por eso nunca pierdo las esperanzas, que esta moto se vaya a Caña de Azúcar. Desde que se inició el concurso comencé a recortar mi cupón”.

Rafael Marcano Jiménez llegó en la mañana con 7 cupones, con la esperanza siempre puesta en recibir esa llamada a las 4:00 p.m., “desde que comenzó la promoción de elsiglo, estoy recortando los cupones, por eso vine con toda la confianza del mundo para ganarme esa “0” kilómetros”.

Otro de los fieles lectores que se acercó a nuestra sede fue José Luis Aguilar, vino de La Morita, “espero que la peguemos en esta oportunidad, porque siempre concurso en las rifas que lleva a cabo elsiglo“.

Siempre fieles a elsiglo

Carmen Reina vino de Maracay, trajo en sus manos como 100 cupones que su papá logró recopilar para traerlos el último día, “él se mantiene al día con todas las informaciones que salen en el diario”.

Neyibe González vino de Caña de Azúcar, llegó con un solo cupón que le regalaron, “apenas me lo dieron lo llené y me vine a depositarlo”.

El señor Pablo Albino vino desde Caña de Azúcar, “siempre vengo a participar con la esperanza de que algún día me llamen, y si no a seguir participando en estas rifas que siempre hace elsiglo“.

Carlos Rosales dijo muy convencido de que iba a ganar, “tengo 36 años aquí y desde que llegué he participado en todos los concursos que ha venido realizando elsiglo con el pasar de los años, por eso nunca pierdo la esperanza”.

50 años en puerta

Es indudable que elsiglo siempre va a estar de la mano con su gente, por algo estos 50 años que vamos a cumplir este 25 de marzo nos dan esas ganas de seguir trabajando en pro de los aragüeños que continúan apostando por nosotros.

Es un compromiso que va creciendo con el pasar de los años, y este tipo de acciones son una pequeña contribución para esos fieles lectores que continúan comprando día a día nuestro periódico impreso en los diversos establecimientos como supermercados, kioscos, sin dejar a un lado a nuestros queridos pregoneros que salen a diario a vender nuestro periódico.

Por eso y muchas razones más, continuamos con esta gran familia llamada elsiglo, apostando por el crecimiento económico, social, cultural y deportivo de Venezuela.

Regalos por parte de elsiglo

Y es que los concursos de elsiglo ya son parte de una gran tradición para los aragüeños, por lo que en horas de la tarde los maracayeros se acercaron a la sede del edificio azul, tanto para entregar su cupón, como para ser parte de esta celebración y así poder presenciar el esperado sorteo de la moto cero kilómetros.

Por lo que nuestra directiva, encabezada por el doctor Tulio Capriles Mendoza, sorprendió a las personas que llegaron a la sede de elsiglo con un gran obsequio de franelas de nuestra empresa y pulseras, como una muestra de agradecimiento por acompañarnos y su fidelidad durante estos casi 50 años de historia.

Además, las personas fueron parte de un compartir agradable y ameno, demostrando que para la directiva y personal que hace vida en El Matutino de los Valles de Aragua, todos y cada uno de los aragüeños son parte de esta gran familia.

De igual forma, es importante destacar que la encargada de sacar el cupón ganador de nuestro biombo, fue una pequeña de nuestro público, la cual fue escogida al alzar por parte de los funcionarios de la Lotería de Aragua.

Presencia de la lotería de Aragua

Como todos los concursos que realizamos en el diario elsiglo, contamos con la presencia de funcionarios del Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Aragua (Lotería de Aragua), quienes fueron los encargados de certificar que todo el proceso se llevara con normalidad y según los parámetros establecidos.

En esta oportunidad contamos con la presencia de Jesús Rozo, quien es director de fiscalización de dicha institución y quien fue además el encargado de verificar los datos en el cupón y llamar a nuestra afortunada ganadora Zorely Méndez Barreto.

Durante un “en vivo” de nuestra cuenta en la red social de Instagram, Jesús Rozo explicó a los usuarios y seguidores de elsiglo el procedimiento para escoger al ganador del concurso, “este es un proceso transparente, tiene un horario específico que debe cumplirse y además con nuestra presencia damos fidelidad que todo se hace de forma correcta”.

Sorpresa en su trabajo a la ganadora de la moto “0” kilómetros

Zorely Méndez Barreto fue en esta oportunidad la afortunada ganadora de nuestra Moto Cero Kilómetros, por lo que a pocos minutos de haber recibido esta gran noticia llegó a las instalaciones del edificio azul para recibir su tan anhelado premio, llena de alegría.

Méndez Barreto manifestó que al momento de recibir la llamada se encontraba en su sitio de trabajo, “no me lo podía creer, estaba en la oficina y empecé a gritar de la emoción, por lo que mis compañeros de trabajo se acercaron a ver qué era lo que ocurría y me felicitaron, de verdad estaba muy emocionada”.

“No me lo podía creer”, dijo la ganadora al enterarse de la noticia. Foto elsiglo.

Destacó que al momento de la llamada por parte del equipo de elsiglo, los nervios la traicionaron un poco, “me dijeron que me iban a ir a buscar a mi trabajo y les dije que sí, les indique hasta la dirección y todo, pero luego recordé que yo tenía como llegar hasta el diario y les devolví la llamada rápido y les dije que yo me llegaba hasta allá”.

Y así fue, por lo que a pocos minutos de la llamada, contamos con la presencia de Zorely Méndez Barreto en nuestra sede, donde al llegar manifestó que estaba tan emocionada que no le dio tiempo de contarle a nadie, aparte de sus compañeros de trabajo, que se había ganado la moto de elsiglo.

“Sólo llamé a mi esposo, pero ya después cuando venía manejando, y muy rápido le comenté que me había ganado la moto, por cosas del destino esta mañana no me puse tacones, pero aunque no sé manejar motos, sé que pronto aprenderé y así disfrutar de este gran premio”.

Cupones de la suerte

En medio de la alegría por el gran momento que estaba viviendo en su vida, Zorely Méndez Barreto nos comentó que desde hace mucho tiempo había participado en los concursos de elsiglo, pero no había tenido la suerte de ganar hasta este jueves 23 de febrero.

Además nos detalló que su esposo fue el encargado de traer y llenar los cupones, “todas las semanas nos acercamos y traíamos varios cupones, compramos el periódico todos los días, así que cada semana él venía y los depositaba”.

Zorely Méndez nos comentó que al momento de llenar los cupones su esposo le indicó que colocaría el nombre de ella, “todos los cupones los llenamos con mi nombre, ya que él dijo que yo tenía suerte para los concursos, al parecer no se equivocó porque fuimos los felices ganadores de esta moto”.

Asimismo, detalló que durante esta semana trajeron cinco cupones, “yo pensaba que la rifa era para el 24 de febrero, por eso no estaba conectada en el Instagram @elsiglocomv donde estaban transmitiendo en vivo, ni escuchando Radio Alegría 102.7 FM, pero estoy muy emocionada por ser la ganadora, de verdad no me lo podía creer”.

Ganadora de la moto lleva 20 años leyendo elsiglo

Y es que desde su oficina, donde la ganadora de la moto ejerce en el departamento de cuentas por cobrar, ya que es Licenciada en Administración, lleva más de 20 años escogiendo a elsiglo como su periódico preferido para enterarse del acontecer noticioso, “anteriormente mi parte favorita era farándula, pero ahora me emociona mucho la sección de deportes”.

Mencionó que la sección de deportes con el paso de los días se convirtió en un espacio de interés, ya que es amante del área y sobre todo “me encanta el béisbol, por lo que los seguí durante la temporada de la Serie del Caribe “Gran Caracas 2023”, “realizaron un gran trabajo y un excelente despliegue durante esos días”.

Nuestra querida ganadora destacó que su amor por las páginas de deportes también nació por su pasión y por sus actividades diarias, “practico entrenamiento multifuncional, me gusta la buena alimentación, no satanizo ningún alimento, pero tengo una dieta, pero es por temas gástricos y trato de comer lo más sano posible”.

Elsiglo sí cumplió con la ganadora de la moto

La ganadora de la moto aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos los seguidores de elsiglo a seguir participando en los concursos, destacando que aunque ella participó por mucho tiempo, llegó su momento y es prueba de que el diario elsiglo sí cumple.

“Para las personas que creen que esto no es real, les digo que yo hoy soy muestra de ello, soy la prueba que estos sorteos son ciertos y transparentes, hoy salgo de la sede del edificio azul rodando en mi moto cero kilómetros”, precisó nuestra querida ganadora.

Además, invitó a todos los ciudadanos a continuar participando, “estén pendiente y cada vez que elsiglo coloque una rifa no pierdan la oportunidad de participar, repito esas rifas son ciertas, hoy fui yo, pero mañana puede ser uno de ustedes, agradecida de verdad con esta empresa que piensa en cada uno de sus lectores”.



Karla Trimarchi | Mónica Goitia | elsiglo

Fotos | Joel Zapata