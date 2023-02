Lorde y Little Simz actuarán este verano en Portugal

La neozelandesa Lorde y la inglesa Little Simz actuarán este verano en Portugal en el marco del festival Vodafone Paredes de Coura, que acogerá el distrito norteño de Viana do Castelo (en frontera con la región española de Galicia) entre el 16 y el 19 de agosto.

Festival Vodafone Paredes de Coura- Foto Cortesía

Lorde y Little Simz actuarán en Portugal

Según el cartel divulgado, Little Simz actuará el 18 y Lorde lo hará el 19, cerrando el festival, que se celebra desde hace casi 30 años en el municipio luso de Paredes de Coura, ubicado a 20 kilómetros de Tuy (provincia de Pontevedra).

Cabe destacar que ambas artistas se suman a las confirmaciones de Wilco, Fever Ray, Loyle Carner, Jessie Ware, The Walkmen, Explosions in the Sky, Black Midi, The Brian Jonestown Massacre, DOMi & JD BECK, Sudan Archives, Lee Fields, Kokoroko, Dry Cleaning, Squid y Nuno Lopes, entre otros.

Organización del festival

De igual forma la organización del festival destacó en un comunicado el rol de Lorde, artista que saltó a la fama mundial con su canción “Royals” (ganadora de dos Grammy), como una de las “artistas más innovadoras y contagiosas de la música pop contemporánea” gracias a discos como “Melodrama” (2017) y “Solar Power” (2021).

Por otra parte, recordó que la rapera, cantante y compositora londinense Little Simz “ha marcado la historia de la industria musical”, con discos como “A Curious Tale of Trials + Persons” y “GREY Area”.

Asimismo en 2022 recibió el premio Mercurio en la categoría de mejor álbum británico del año con “Sometimes I Might Be Introvert”, lanzado el año anterior.

Fuente:EFE