Ventana decisiva para Venezuela

Desde el mes de noviembre del año 2021 inició un proceso clasificatorio de cara al Mundial de Baloncesto que se jugará este año, teniendo como sede Filipinas, Japón e Indonesia, donde hay seis vacantes sin dueño en América para representar al continente en el torneo.

Hoy comienza la sexta y última ventana clasificatoria, donde 12 países buscan su pase a esta instancia, algunas selecciones sin opciones y otras saldrán a luchar por lograr avanzar. Venezuela, con uno de los mejores récords, dependerá solo de sus resultados para inscribir su nombre en esta competición mundial.

El Poliedro de Caracas es el lugar elegido, acondicionado y presto para recibir a 12 mil almas que desde el salto inicial saldrán a apostar por el combinado dirigido por el argentino Fernando Duró y donde la sangre venezolana nutre a 24 guerreros que dejarán su vida en el tabloncillo por concretar la clasificación.

Celebrar en casa

La selección ha tenido una gran presentación durante el proceso de clasificación, por esta razón, el técnico Fernando Duró se siente cómodo de jugar esta última ventana en el Poliedro, lo que se traduce en una inspiración adicional para los jugadores después de haber tenido algunos contratiempos en la ventana celebrada en Canadá.

“Es una sensación gratificante el volver al Poliedro. Caracas se ha convertido en un bastión importante para la selección mayor. Estamos a las puertas de otra clasificación a una Copa del Mundo, a sabiendas de que en los deportes de conjunto se hace cada vez más difícil alcanzar este logro”, declaró Duró.

Para el director técnico, uno de los elementos importantes de esta selección ha sido la rotación constante de los jugadores, lo que le ha permitido mostrar nuevos valores y sobre todo tener a los basquetbolistas siempre en un gran nivel.

“Hemos tratado de presentar en sociedad a los nuevos talentos venezolanos, y complementar esto con ganar a nivel internacional ha sido un gran desafío. La convocatoria tiene mucho que ver con lo que venimos hacienda cada ventana. Siempre intentamos incorporar jóvenes dentro de las posibilidades que tienen”, señaló.

Destacó el argentino, que todo este trabajo ha sido posible y los resultados que se han obtenido es gracias al trabajo en equipo y la entrega de los atletas de esta selección.

“Agradezco profundamente a los ‘jugadores leyenda’ de nuestra Selección Nacional, porque ellos han sido los que le han abierto el camino a los jóvenes. El éxito más grande que he tenido con este grupo es haber logrado que ellos mismos defiendan el proyecto de selección”, concluyó.

La mejor fanaticada del mundo

Para el jugador Pedro Chourio, sellar este proceso en Caracas, es una oportunidad de mostrarse ante su público y celebrar junto a ello lo que podría ser una nueva participación de Venezuela en el Mundial.

“Estoy contento de que la selección vuelva a Caracas, para mí aquí está la mejor fanaticada del baloncesto venezolano, lo demostraron en los Clasificatorios al Mundial 2019. Traer a la selección a la capital hace feliz a los jugadores y también al público”, detalló.

Con respecto a su condición física, el aporte que estará realizando al combinado nacional y sobre todo lo que podrán ver los amantes de esta disciplina en su juego, el jugador añadió.

“El trabajo duro me ha permitido mejorar mi juego en ambos costados de la cancha. Uno siempre está a la orden de la selección. El lado defensivo es nuestro fuerte. No pienso en ofensiva. Creo que cada uno piensa en aportar, en hacer el trabajo y en seguir las exigencias del coach para que partiendo de esto logremos los resultados”, destacó.

Escenarios para la clasificación al mundial 2023

Venezuela vence a Bahamas y Brasil vence a Puerto Rico.

Venezuela vence a Bahamas, Argentina vence a Canadá y Panamá vence a República Dominicana.

Venezuela vence a Bahamas y Canadá vence a Argentina.

Venezuela vence a Bahamas y Colombia vence a México.

Una convocatoria de lujo

El grupo de convocados tendrá a Jhornan Zamora, quien es figura con el Ourense en la LEB Oro de España, sumado a que el entrenador argentino tendrá a disposición a Néstor Colmenares (Club Atlético Goes-Uruguay), Anthony Pérez (Gladiadores-SPB), Miguel Ruiz (Unifacisa Basquete-Brasil), Fabrizio Pugliatti (Stella Azzurra-Italia), Edgar Martínez (Río Claro Basquete-Brasil), Pedro Chourio (Cocodrilos-SPB), José Materán (Pato Basquete-Brasil), Anyelo Cisneros (Cocodrilos-SPB).

Asimismo destacan entre los llamados por Fernando Duró piezas como Enrique Medina Roa (Regatas Corriente-Argentina), David Cubillán (Titanes-Colombia), Franger Pirela (Baskonia-España), Fernando Fuenmayor (Obras Sanitarias-Argentina), Windi Graterol (Club Atlético Goes-Uruguay), Jonathan Grimán (NBA Academy- México), Yohanner Sifontes (Independiente de Oliva-Argentina).

Resto de convocados

Completan el grupo de elegibles Garly Sojo (Broncos de Caracas), Carlos López (Centauros-SPB), Kender Urbina (Spartans-SPB), Gregory Vargas (Gladiadores-SPB), Diego Machín (Etoille Angers-Francia) y Andrés Marrero (La Salle Explorers-Estados Unidos).

Venezuela en las copas del mundo

Vale apuntar que Venezuela está cerca de concretar su clasificación a la quinta Copa del Mundo FIBA en su historia, luego de las participaciones en las contiendas mundialistas de:

Argentina 1990

Estados Unidos 2002

Japón 2006

China 2019

De por vida frente a Bahamas

El primer encuentro de esta venta enfrentará a un equipo venezolano muy compacto, frente a la selección de Bahamas, con récord negativo de 3-7, sin opciones de avanzar, por lo que solo sería un trámite para este quinteto enfrentar a los criollos.

De por vida estas selecciones se han enfrentado en 4 oportunidades, donde los venezolanos han sacado la mejor parte al lograr tres victorias.

Juegos Panamericanos 1975, Ciudad de México, México, 22 de octubre de 1975 Venezuela 74-71 Bahamas.

Juegos Panamericanos 1991, La Habana, Cuba 08 de agosto de 1991 – Venezuela 96-81 Bahamas.

Premundial 1995, Tucuman, Argentina, 19 de agosto de 1995 Venezuela 91-95 Bahamas.

Clasificatorios de la Copa del Mundo 2023

Nassau, Bahamas, 25 de agosto de 2022

Bahamas 81-86 Venezuela

Nuestra casa se respeta Poliedro de Caracas

Capacidad: 13.000 espectadores

Dirección: l090 C. Principal Cacique Tiuna, La Rinconada, Caracas, Venezuela.

La selección nacional posee récord histórico de 14-10 en el Poliedro de Caracas.

En los Clasificatorios de la Copa del Mundo 2023, los dirigidos por Fernando Duró tienen récord de 2-1 en los partidos disputados en Venezuela (66-69 vs Argentina, 87-59 vs Paraguay, 76-72 vs República Dominicana).

Esta será la primera visita de Bahamas a Venezuela. Por su parte, la selección nacional ha recibido a Canadá en dos oportunidades, logrando la victoria en ambos compromisos.

