Diosa Canales dispuesta a enfrentar la justicia venezolana

En un Instagram Live con el periodista venezolano José Gregorio García, la cantante y vedette venezolana Diosa Canales y su esposo José Roberto Rojas, hablaron sobre la prohibición de su entrada a Venezuela por parte de las autoridades.

Canales manifestó que estaba feliz por poder explicar su situación y que «de alguna u otra manera nosotros no hemos podido alzar nuestra voz, y se sepa lo que realmente está pasando y lo que henos querido hacer”.

Su esposo expresó que debido a la situación política y económica en la que se enfrentaba Venezuela en el año 2017 se vieron forzados a la migrar, “todos saben lo que pasó en Venezuela en el 2017, “El pais estaba pasando por un declive social y político, nosotros estuvimos allí, acompañando al pueblo, haciendo ver lo que creemos que no estaba correcto, eso nos perjudicó tanto en lo personal, como en nuestras carreras, eso nos vió obligados a salir de nuestro pais, antes de salir recibí una llamada como de amenza y creo que eso fuje el detonante.

Diosa Canales relata como se enteró de la noticia

También resaltó que recibieron la noticia de que no podían «poner un pie en suelo venezolano», cuando estaban de llegando de México por compromisos que «Diosa tuvo en Televisa, y en ese ir y venir, cuando estuvimos en Venezuela nos dijeron que no podíamos salir más”, dijo Rojas.

Durante la conversación el periodista mencionó dos posibles casos que involucran esta pareja con la justicia venezolana, inicialmente la pelea que tuvo Diosa Canales con Osmariel Villalobos, y otro impase familiar que tuvo Diosa Canales con su suegra, a los que ellos respondieron que esas dos situaciones no sobrepasaron más alla, sin embargo el esposo de la vedette aclaró que ellos son víctima de una extorsión”.

Por esta situación, manifestaron su voluntad de enfrentar la justicia Venezolana, asegurando que ya han agotado todas las vías, para aclarar esta situación, “Tenemos un grupo de abogados, estamos dispuestos a enfrentar la justicia porque tenemos nuestra verdad, si somos culpables de algo estamos dispuestos a pagarlo, nos están solicitando la cantidad de 15 mil dólares para solucionar esta situación”.

Voluntad de aclarar la situación

Por último, explicaron que van a tomar decisines para resolver esta situación de raiz, e hicieron el llamado al fiscal general Tareck Wiliams Saab, para que le ponga la lupa a este caso, “si nosotros somos inocentes no veo el porque tenemos que pagar esa suma tan exagerada de dinero, no nos opdemos dejar extorsionar cuando nosotros tenemos nuestra verdad”,señaló la pareja vía on line.

