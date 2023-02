Temporadistas revivieron los carnavales en Ocumare

Cientos de temporadistas comenzaron a llegar desde tempranas horas del domingo al municipio Ocumare de la Costa de Oro para disfrutar en estos carnavales 2023 de las majestuosas playas ubicadas en esta parte del litoral aragüeño.

Las playas a reventar de visitantes



Y es que El Playón, La Bahía de Cata y Cuyagua siguen siendo los destinos más solicitados por los vacacionistas que buscan pasar un día de completa relajación en compañía de sus seres queridos, alejándose del ajetreo de la ciudad.



Mientras tanto, los efectivos de seguridad del Estado se encuentran desplegados con el operativo Carnavales Seguros y Felices 2023, en resguardo a la ciudadanía, con la intención de evitar situaciones adversas que perjudiquen el disfrute y entretenimiento de los bañistas.



En este sentido, el gobierno regional, encabezado por la gobernadora Karina Carpio, dispuso de zonas de entretenimiento y recreación con la finalidad de brindar diversión en esta temporada a quienes acudan a esta parte del litoral.

“Cata es la mejor opción”



Son muchos los destinos turísticos que posee el estado Aragua, pero, sin duda alguna, el más solicitado por propios y visitantes sigue siendo la Bahía de Cata, una hermosa playa de aguas cristalinas iluminada por el incandescente sol que adorna esta parte del Caribe.

Un chapuzon no cae mal en las paradisíacas placas



En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo durante la mañana de este domingo en las costas de Aragua, se pudo observar a un sinfín de temporadistas disfrutando de las cristalinas aguas de la bahía y degustando diversos platos típicos caribeños que se ofrecen en el paradisíaco lugar.



Para Alex Rodríguez, quien aprovechó el asueto para darse un “chapuzón” de agua salada, dicha playa le pareció la mejor opción por su comodidad, seguridad y mantenimiento.

Alex Rodríguez



“Aquí estamos pasando un día diferente en familia, aprovechando estos días libres. La playa se encuentra muy limpia y lo más importante es que hay mucha seguridad, eso es un alivio para nosotros los vacacionistas que buscamos tranquilidad y diversión”, dijo.

Carnavales en Ocumare



De igual modo, aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a los vacacionistas a cuidar y mantener los espacios en óptimas condiciones para poder seguir disfrutando de su belleza natural, “hay que tener conciencia y dejar todo como lo encontramos, limpio y bonito, sin basura en el piso para que se pueda mantener el lugar y pueda perdurar en el tiempo”.

Luzmar Blanco



Por su parte, Luzmar Blanco, quien acudió con su familia desde el sector San Carlos, acotó que en cuanto a la seguridad, los funcionarios de los diversos cuerpos se encuentran activos en la atención de los temporadistas, “han habido muchos niños extraviados y han encontrado a su representante al momento porque los mismos funcionarios han estado pendiente”, mencionó.

Vías transitables



Por otro lado, José Pérez aseguró que las vías se encuentran en buen estado y aún es posible transitar por el tramo para pasar un día diferente en familia.

Los visitantes disfrutaron de segundo día de carnavales



“Había escuchado muchos rumores sobre la vía, que si se encontraba en malas condiciones, que si los huecos. Para nada, la carretera es segura de transitar, está cuidada, creo que la precaución es parte fundamental de eso, por ello, hay que conducir con cuidado para evitar accidentes en estas fechas”, instó.



Ismelia Quiroz, habitante del municipio José Ángel Lamas, aprovechó la presencia de “elsiglo” para felicitar a los comerciantes de la zona por su excelente atención y humanismo para con los visitantes, “la verdad que el día ha estado excelente, a pesar de todo aún se puede venir a pasar un día agradable, un día diferente, siempre y cuando uno se organice y haga cuentas para así no salirse del presupuesto”.

Mucha gente pero pocas ventas



Comerciantes que hacen vida en las costas aragüeñas: El Playón, Bahía de Cata y Cuyagua, aseguraron que a pesar de que la afluencia de temporadistas se disparó este domingo, las ventas en los distintos comercios eran “leves”, muchos prefirieron irse preparados con todas sus cosas desde sus hogares.

Yosbely López



En este sentido, Yosbely López señaló que las ventas en su negocio han estado lentas, esperando a que este lunes y martes de carnaval mejoren un poco en el remate del asueto.



“Se ha vendido muy poco, realmente por la situación las personas se vienen ya preparadas desde su casa y esos nos afecta, entendemos la situación pero como habitantes de Ocumare de la Costa dependemos es de esto y si no vendemos se complica todo”, aclaró.



Miriam Marcano, comerciante, añadió que las expectativas para estos días propios de las festividades carnestolendas son muy altas, pues vienen de temporadas “muertas” que se han visto afectadas por los diversos acontecimientos de los últimos años, aunado a los desastres naturales ocurridos en la entidad.

Wilmarys Oliveros



“Si se ha movido algo, no esperábamos tanta gente este domingo, pero mira la playa se llenó. Esperamos que estos dos días de carnaval sean fructíferos para todos, necesitamos percibir ganancias para mantener a flote el negocio”, apuntó.

Promociones



En cuanto a las promociones de almuerzos que ofrece a los vacacionistas, informó que se encuentran a partir de los 6$ dólares, “tenemos variedad, costos accesibles para que las familias puedan alimentarse mientras disfrutan de la playa. El combo más costoso sería el de 25 dólares, el cual consta de pescado, tostones y ensalada”, refirió.

William Gómez



En este mismo orden de ideas, William Gómez, quien se dedica a la venta de lentes y otros accesorios playeros declaró, “estamos activos trabajando, la gente se está acercando a la playa, eso es bueno, así nosotros podemos trabajar para llevar el sustento a nuestras casas. De verdad necesitamos un buen movimiento de temporadistas para revivir el turismo en esta zona, esperemos que estos dos días sean exitosos”, auguró.

“No es lo que esperábamos”



Por otro lado, Wilmarys Oliveros catálogo como “flojo” el asueto, ya que a pesar de la afluencia de temporadistas, han sido muy pocos los productos que ha vendido durante las festividades.



“Estos carnavales han estado duros, no es como lo esperábamos, si hay gente, pero no compran, todo lo traen de sus casas, así cómo mantenemos el negocio, no se puede”, cuestionó.

Cuyagua: un destino del camping



La paradisíaca playa de Cuyagua, se ubica como uno de los principales destinos de los temporadistas para esta temporada de carnaval por su frescura, oleaje y zona tropical que combina el mar con el río, convirtiéndose en el lugar perfecto para practicar el canotaje.

La arena y el sol se conjugaron para recibir a los turistas



Jonathan Salas, trabajador de la zona, destacó que en los últimos años Cuyagua se ha convertido en una de las principales playas para hacer turismo del país, pues se ha ganado el reconocimiento y aprobación de muchas personas, quienes no dudan el volver.

Jonathan Salas



“Desde el sábado han estado llegando temporadistas a las playas y todavía siguen llegando. Las expectativas son altas para hoy y mañana martes de carnaval, esperemos no estar equivocados y que las playas se vean abarrotadas, seria justo y necesario”.

Los turistas disfrutaron del paseo en lanchas



Finalmente, acotó que la conexión que tiene la playa es mágica y única, por lo que destaca, entre otras cosas, la hace especial, por tal motivo, Cuyagua sigue posicionándose como uno de los mejores destinos para el disfrute, descanso, pero sobre todo la relajación.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO