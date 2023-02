A mediados de agosto del 2022, se dio a conocer uno de los crímenes más atroces ocurrido en Venezuela, como fue el caso del femicidio agravado de la doctora Nardy Mora, hecho ocurrido en el liceo doctor Rafael Guerra Méndez, ubicado en la parroquia Santa Rosa, municipio Valencia, estado Carabobo.

Yonatan Yoel Figueroa Goitia, imputado por el homicidio



Han pasado ya 6 meses del crimen. Por lo tanto, se enciende la alarma de preocupación por parte de los familiares, gremio de la salud, amigos y compañeros de trabajo de la doctora Nardy Mora, en vista del tiempo que ha pasado y aún las autoridades no dan respuesta sobre el imputado por el cual fueron cometidos los actos, Yonatan Yoel Figueroa Goitia(homicida), quien ejercía el cargo de vigilancia en la institución.

JUSTICIA PARA MORA



El fiscal General de la República, Tarek William Saab, solicitó a los tribunales la pena máxima de 30 años de cárcel por los delitos cometidos, al cual a la fecha presente no le han hecho ni siquiera una audiencia preliminar, y que además ha sido diferida más de tres veces, el imputado está recluido en el “Centro de Formación para el Hombre Nuevo, El Libertador”, sector Tocuyito.

La familia no se explica cómo puede existir total injusticia en este caso y esperan que no esté mezclada la política para favorecer de alguna manera a un hombre denominado de alta peligrosidad, en el cual, según el código penal, no debería de gozar de beneficios por los hechos que cometió.

EXIGEN QUE HOMICIDA LO LLEVEN A TRIBUNALES



El llamado es para que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia hagan frente a la situación, y que no den más largas al asunto para que imputen con la pena máxima al homicida de Mora.

La justicia no se ha pronunciado sobre la muerte de la doctora Nardy Mora



Steffany Aguilar Mora (hija) y Vilma Rumbo (madre) en carácter de víctimas secundarias de la doctora Nardy Mora, exigen a las autoridades encargadas del caso aplicar la justicia de este hecho atroz, punible como femicidio agravado.

