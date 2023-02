Como si no no fuera suficiente la emoción que genera ver a los lanzadores y receptores presentarse a los entrenamientos por primera vez en el año, hubo un hecho en particular que produjo aun más expectativa con una de las baterías de los Cardenales, una que trabajará en conjunto más allá del montículo del Roger Dean Stadium.

Cuando estás junto a Willson, ves que es grande y fuerte. Me gusta eso de un receptor, expresó Wainwright de Contreras. Foto cortesía.

En este sentido, ahí estaba uno de los pilares de los Cardenales, Adam Wainwright, tirando una variedad de rectas cortadas, curvas y otros pitcheos de su arsenal en dirección al venezolano Willson Contreras. Fue el inicio de la última campaña del abridor veterano de 41 años y el comienzo del camino de Contreras con los Cardenales.

“Lo estoy disfrutando. Esta temporada se tratará de disfrutar dónde estoy”, expresó Wainwright, quien anunció en el receso de campaña que el 2023 será su última temporada con Cardenales. “No tendré ningún arrepentimiento. Disfrutaré esta campaña al máximo”.

Cardenales sin Molina

Por otra parte, el único ingrediente nostálgico fue la ausencia de su compañero de siempre, el receptor puertorriqueño Yadier Molina, con quien compartió durante 17 temporadas e impuso el récord de las Ligas Americana y Nacional de la mayor cantidad de aperturas (328) y triunfos (213) haciendo batería.

De esta manera, Wainwright dijo que lanzar sin Molina es como intentar superar un divorcio entre parejas, por lo fácil que era y la química tan efectiva que tenía con el boricua. Wainwright llegó a escribirle a Molina al día siguiente de su primera sesión con Contreras – no porque su nuevo receptor no cumpliera con las expectativas, sino por los cambios que tiene que hacer luego de estar cómodo durante casi dos décadas.

Adicionalmente, en medio de la conversación, bromearon sobre el venidero World Baseball Classic y la rivalidad que habrá entre el lanzador estadounidense y quien será el mánager de la selección puertorriqueña.

En consecuencia, el regreso de Wainwright y la firma del venezolano fueron las movidas más importantes en el receso de temporada para los Cardenales, un equipo que contará con la mayoría del roster que los llevó a ganar 93 encuentros y coronarse en la División Central de la Liga Nacional en el 2022. Conseguir un reemplazo para Molina era primordial para San Luis, que lo consiguió con Contreras al acordar un contrato de $87 millones, gracias en parte al deseo del venezolano de jugar con San Luis.

Finalmente, en cuanto a Wainwright, el equipo espera que su último año de carrera genere parte de la magia que tuvo el dominicano Albert Pujols en el 2022, en su última campaña en las Mayores.

