El amor llenó de sorpresas y alegría la plaza Bolívar de Santa Cruz

Entre serenatas, regalos, dinámicas de grupos, fiesta y alegría se vivió el ambiente en la plaza Bolívar de Santa Cruz este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, siendo este un lugar emblemático para el compartir del santacrucense.

Para San Valentín sólo hace falta buen ingenio para compartir con los amigos



Muchas personas utilizan este día para declararle sus sentimientos a algún ser amado, otros optan por dejar mensajes anónimos o algún obsequio sin remitente, sólo para evaluar la reacción de esa persona que aunque ha cautivado su corazón, no ha tenido la valentía de expresar lo que siente.

EL AMOR ES…



Este es el caso de Yorgelys Ortega, quien este 14 de febrero participó en un desfile de Carnaval y recibió de manera anónima un elegante arreglo con desayuno incluido. “Me llevaron este regalo hasta donde estaba y me impresioné mucho, no sé quién me lo regaló, es la primera vez que me ocurre esto”, explicó.

Yorgelys Ortega fue sorprendida con un regalo anónimo



En este sentido, Ortega aprovechó la presencia del equipo reporteril de elsiglo para enviarle un mensaje a esa persona. “Muchas gracias, estuvo muy bonito el detalle, pero por favor dime quién eres y de esa manera podré decidir si darte una oportunidad o no, pero más allá de eso, quería decirte que me gustó mucho el regalo”, expresó.



Para desmentir el mito de que a los hombres no se les regala flores, Wolfang Córdoba exhibía con mucho orgullo un girasol que le obsequió una buena amiga. “No es usual que un hombre reciba flores, pero lo aprecio muchísimo, está muy hermosa y valoro mucho a la persona que me la obsequió, la gente no debería decir que las mujeres son las únicas que pueden recibir flores”, señaló.

Wolfang Córdoba es el ejemplo de que los hombres también pueden recibir flores



Córdoba confesó que también tenía un regalo para la chica que le gusta y se trató de un detalle elaborado con sus propias manos, no obstante, admitió que estaba en la búsqueda de un regalo para la amiga que le obsequió la flor como una retribución a sus nobles sentimientos de amistad.

AMIGOS COMO HERMANOS



En una esquina de esta popular plaza, como muestra de unión y amistad, estudiantes de Veterinaria de la Universidad Simón Rodríguez realizaban una dinámica muy ocurrente; se trata de crear un buzón donde cada persona de las clases debía colocar un nota con una confesión hacia uno de sus compañeros utilizando una técnica especial para que nadie reconozca la letra.

Marian González recibió una confesión este día especial



Marian González explicó que esta es una actividad que realizan desde hace tiempo en la institución y que ha permanecido y le parece una bonita forma de saber qué impresión tienen los demás sobre ella. En este sentido, se atrevió a leer en voz alta una de las confesiones que escribieron para ella:



“Marian, sé que no esperabas recibir algo el día de hoy, quiero confesar que me pareces muy atractiva, me gustabas antes, pero me daba miedo decírtelo, eres hermosa nunca cambies, te quiero”, se leía en la nota.

El Día del Amor y la Amistad es la fecha perfecta para compartir con los más allegados



Del mismo modo, González comentó que este día había sido de muchas sorpresas y alegría, puesto que recibió un regalo de su novio en la distancia que consistió en un arreglo y medias de animalitos, pensando en la futura profesión de ella.



No sólo los estudiantes se animaron a realizar algún tipo de actividad, también las maestras del PEN Andrés Eloy Blanco de Santa Cruz aprovecharon de compartir bajo la sobre de los árboles de la plaza, de unas deliciosas barquillas para pasar un día especial entre colegas y compañeras de trabajo.

DEBE CELEBRARSE TODOS LOS DÍAS



La profesora Alicia Chávez comentó que para ella el Día del Amor y la Amistad debe celebrarse todos los días, pero el 14 de febrero es más comercial y se aprovecha la oportunidad para abrir el corazón ante las personas que amas y que va más allá de tener una pareja, sino que se debe disfrutar de los amigos y la familia.



“Me gustaría decirle a todos los niños, jóvenes y adultos que disfruten de este día en amor familiar, con los amigos y además de esto, es bueno dedicarnos un día a nosotros mismos porque lo merecemos, porque somos gente luchadora y honrada”, finalizó Chávez.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA