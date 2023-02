“Ydelisa Vogue” abrió sus puertas en CC La Capilla II

El glamour y la elegancia llegaron a la Ciudad Jardín con “Ydelisa Vogue”, una marca que hará brillar con sus piezas de vestir a todas las aragüeñas.

“Ydelisa Vogue” lo encontrarás en el Centro Comercial La Capilla II

Esta elegante boutique fue inaugurada la noche del pasado viernes, ubicada en la avenida 19 de abril, Centro Comercial La Capilla II, en Maracay; un espacio que ofrecerá diseños únicos, ligados a la tendencia contemporánea, acorde a las exigencias de los clientes.

La llegada de esta nueva tienda llenó de alegría y entusiasmo a su propietaria, familiares y amigos que se congregaron para festejar este nuevo sueño.

En la noche de apertura se disfrutó de un desfile en el que se mostró parte de su línea, con piezas pensadas en todas las damas de la entidad aragüeña, especialmente con los juegos de colores, los diseños alegres y modernos.

En ese sentido, la gala estuvo amenizada con la exquisita música del violín, cuyas notas encantadoras hicieron fluir perfectamente la propuesta de moda de “Ydelisa Vogue”.

La moda es vida y color

Ydelisa Rincón González, propietaria de la boutique “Ydelisa Vogue”, manifestó sentirse agradecida por cumplir su sueño, que tenía mucho tiempo rondando en su corazón y en mente.

“La situación económica del país impidió que hace dos años se iniciara esta idea. Pero yo digo que las cosas cuando se inician tienen que culminar”, expresó muy sonriente.

Piezas únicas al estilo contemporáneo

Cabe destacar que el perfil de “Ydelisa Vogue” es una colección de moda contemporánea, una ropa que la podrá lucir una persona de cualquier edad, con trajes atrayentes.

“Es una colección única. Quien se ponga una prenda de ‘Ydelisa Vogue’ se podrá vestir en la mañana con esa pieza, puede ir a un evento en la tarde y también en la noche, es una ropa elegante, muy funcional y una prenda que tendrá la línea de la elegancia”, apuntó.

La moda forma parte de las artes

El arte es parte de la moda

“La moda formara parte de las artes”, aseguró la propietaria, quien estará vinculada a ellas a través de la curaduría en exposiciones.

“Me tocó investigar telas y seleccionarlas, desde hace mucho tiempo vengo también trazando este trabajo que está hecho de tres manos, dos talleres que están trabajando conmigo, pues yo no digo que es mi trabajo solo, sino de tres manos con gran calidad”, comentó Rincón.

De igual forma, aparte de las elegantes piezas de vestir, también tendrá la mejor orfebrería perteneciente a una tienda muy reconocida en el estado Aragua, además de carteras de alta gama.

“También quiero acercarme a todas las venezolanas que están haciendo prendas, sobre todo carteras fabricadas a mano, para tener lo que es la marca hecha en Venezuela dentro de mi boutique”, resaltó.

“No me gusta la belleza cotidiana”

La primera colección de Ydelisa se inspiró en el color y alegría, mostrando partes de sus piezas de moda contemporánea.

“Siempre he dicho que soy una persona que amanezco desde el color y anochezco con el color. La alegría que yo tengo, que me ha caracterizado, es ser una mujer que siempre tendrá una sonrisa y un corazón lleno de alegría. Me inspiré en el color y creo que el eslogan que identifica la marca es ‘la moda es vida y color’, no me gusta la belleza cotidiana”, aclaró.

Cantante de música criolla, Reina Lucero

Seguidamente, familiares y amigos más allegados a Ydelisa Rincón manifestaron sentirse orgullosos y felices de que cumpliera uno de sus sueños más preciados, que por mucho tiempo anhelaba.

La cantante de música criolla, Reina Lucero, expresó toda su emoción mencionando que “Ydelisa siempre nos sorprende con algo bueno, ya por donde ella va está dando vida, a ella siempre le ha gustado la moda, se ha destacado por su buen vestir; una mujer de moda, que todos los maracayeros ya nos hemos acostumbrado a ver, y llegar a esto de que ella cumpliera su sueño me alegra, porque es una dama con arte y que aquí la está apoyando una amiga de años”.

Luis Zambrano, de Rococó Eventos

Del mismo modo, Luis Zambrano, de Rococó Eventos, manifestó que “realmente el desfile estuvo fabuloso, con piezas diferentes, únicas muy vanguardistas sobre todo el color lleno de vida como es Ydelisa”.

“Ydelisa Vogue”

“Ydelisa Vogue” es una inspiración de color, vida y alegría que desea llegar a todas partes de Venezuela y el mundo.

También te puede interesar: Madeferca Total abrió sus puertas en San Jacinto

“Una tienda pequeña, pero desde lo pequeño se hace lo extraordinario, aquí tenemos de todo un poquito para que cada quien venga a seleccionar su vestido para la hora apropiada, desde un matrimonio, un bautizo, o desde una reunión informal hasta una reunión formal”.

Finalmente, esta boutique abre “con un sueño que queremos cristalizar, pero también para involucrar a la comunidad maracayera y a todas las venezolanas en general, en que no hay que tener miedo al atreverse a usar una pieza diferente porque todo va desde la conciencia y corazón, porque lucir una pieza dentro de nuestro cuerpo en la parte externa es también lucir la belleza que tenemos por dentro”.

BETZABETH DELGADO | elsiglo