El pasado jueves 9 de febrero, Paúl Espinoza, en plena efervescencia de la Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, la Major League Béisbol, oficializó los róster de las selecciones que participaran desde este 8 de marzo en la quinta edición del Clásico Mundial, que por motivos de la pandemia se vio retrasado.

El analista deportivo considera que la convocatoria tiene todo para hacer un buen papel

Lo que fue tal vez el secreto mejor guardado del béisbol venezolano en los últimos años quedó develado, gracias a la Federación Venezolana de Béisbol y el propio mánager de la selección, Omar López, quienes haciendo uso de las redes sociales compartieron con todo el país las figuras que los representara.

La presentación del estratega permitió que las redes sociales se inundaran con dudas, comentarios e incluso opiniones cargadas de mucho pesimismo sobre esta nómina que incluye a lo más selecto del talento venezolano en el mejor béisbol del mundo.

Clásico Mundial de Béisbol

Por esta razón, el equipo periodístico del diario elsiglo, conversó con Paúl Espinoza, analista deportivo, comentarista del circuito Tigres de Aragua y una persona que por muchos años ha estado ligado al mundo del béisbol venezolano, sobre las ventajas y fortalezas que presenta esta selección.

Comentó Espinoza que una de las principales reacciones que se han originado en las redes sociales es la sobrepoblación de jugadores en el infield, el mánager López convocó a nueve jugadores para este sector del campo, lo que lo obligará a mantener una rotación constante para aprovechar las habilidades y fortalezas de cada uno de ellos, de igual forma, situaciones que se deberán definir en los próximos días como es quien jugará en la inicial.

“Por supuesto que este llamado ha causado muchas sorpresas, cuando uno ve el róster se observa mucho talento y mucha profundidad, sabemos todas las trabas que puso MLB para que muchos jugadores no participaran y esto obligó al mánager a tener un plan A, B y C y seguro que otros de emergencia”, explicó Espinoza.

Otra de las debilidades que se observan en la nómina es la convocatoria de tres jardineros únicamente, esto es una gran debilidad ante cualquier emergencia, “Entendemos que el llamado de Luis Rengifo obedece a tener un utility en la nómina, sin embargo, se requería un cuarto jardinero natural o un utility de mayor experiencia y dominio de los jardines”, señaló el analista.

“Estoy seguro y toda Venezuela lo sabe que el mánager y la Federación conversaron con muchos jugadores para conformar este equipo, no sabemos las limitaciones que puedan tener algunos de los peloteros o las restricciones de cada organización, y por ello se optó por esta convocatoria”, afirmó el entrevistado.

El picheo, el alma del juego

A juicio de nuestro entrevistado, la convocatoria de lanzadores luce blindada, se acordó con piezas que son figuras en varias rotaciones de Grandes Ligas, “Esto nos indica el nivel de compromiso de estos jugadores y el gran trabajo que se realizó para convocarlos y animarlos a vestir los colores de Venezuela, falta ver las condiciones en que lleguen al clásico y las limitaciones que les impongan sus organizaciones” aclaró.

El róster que presentó Venezuela está cargado de grandes figuras de MLB

La convocatoria tiene nombres claves como Pablo López, Martín Pérez, Eduardo Rodríguez, Luis García, Germán Márquez, destacados abridores en MLB, además hay un balance entre juventud y experiencia.

“Me sorprendió ver el nombre de Norwith Gudiño, una sorpresa; sin embargo, el picheo nunca falta y este joven ha tenido una gran temporada con Leones, aquí influirá mucho el rol que tendrá cada lanzador, así como las limitaciones, en primera y segunda ronda”, detalló.

Salvador conducirá el picheo

Para muchos en las redes sociales, la convocatoria de receptores fue un poco decepcionante, ya que se esperaban nombres como Wilson Contreras, Freddy Fermín e incluso William Contreras, aun así, esta posición de gran crecimiento en los últimos años, contará con Salvador Pérez, uno de los mejores del big show.

“Salvador tendrá la responsabilidad de ser el receptor titular, me parece que en este renglón pudieron estar otras figuras, pero repito, no sabemos las limitaciones existentes, Omar Narváez es un gran receptor defensivo y con una ofensiva muy buena y Robinson Chirinos una sorpresa para muchos incluyéndome estará como tercer receptor, aportando su experiencia en cuanto al manejo de los lanzadores, su ofensiva será un plus en esta competición” destacó el comentarista deportivo.

Piezas ausentes

Tal vez hablar de las piezas que debieron estar y no fueron nombradas sería un largo tema de discusión, tendríamos muchos lanzadores, receptores, jardineros, en realidad podríamos armar un segundo equipo y aún nos quedarían jugadores de mucho talento.

“Debemos estar conscientes de que se han presentado muchos tropiezas para armar esta convocatoria, por las limitaciones incompresibles, pero ahí están, por ello, debemos apoyar este equipo que fue armado con jugadores que quieren estar allí y dar su aporte por el país, sabemos del gran trabajo del mánager López, ahora solo queda que él junto a su cuerpo técnico, aprovechen de la mejor manera este recurso para obtener los mejores resultados”, acotó Espinoza.

Una mirada a la LVBP

Al consultar a Espinoza sobre la posibilidad de que el equipo contará con figuras que destacaron en el torneo de nuestro béisbol, el analista señaló que “por supuesto que muchos jugadores hicieron méritos para estar en este equipo, tenemos el caso de Alí Castillo, quien se cansó de batear en el torneo, pero sin duda, no tiene cabida en un equipo donde está Andrés Giménez, quien ganó el guante de oro, Luis Arráez, campeón bate y compañía” explicó.

Destacó el entrevistado, el caso de Erick Leal, quien sera contactado por el comité organizador para saber su disposición; sin embargo, no estuvo seleccionado.

El último año del gran capitán

Espinoza señaló que este equipo tendrá una gran ventaja sobre todas las selecciones presentes y es contar con Miguel Cabrera, ya no es ese jugador que vimos en las primeras ediciones, ahora es un estratega, que podrá con su experiencia guiar a los jugadores, asesorar a los técnicos y por supuesto salir a sentenciar un encuentro con el madero en cualquier situación respondiendo para beneficio del equipo venezolano.

“En conclusión, el equipo está muy bien balanceado, tienen figuras claves en cada posición; quedará ver cómo responde el picheo que es la parte medular de este juego, además, esperar que la dirección técnica del equipo tome las decisiones acertadas y de seguro haremos un buen papel. Venezuela está en un grupo complicado, con equipos que se han preparado para esta contienda y por ello cada encuentro será una final”, con estas palabras se despidió Paúl Espinoza, invitando a los venezolanos ya amantes de este deporte a seguir las incidencias del Clásico Mundial de Béisbol por el siglotv y sus redes sociales.

MAURICIO BOLÍVAR |elsiglo