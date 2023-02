Jubilados exigieron atención médica de calidad frente al Ipasme

Una nueva jornada de protesta se llevó a cabo en la entidad aragüeña, y es que trabajadores jubilados y pensionados se concentraron a las afueras del Ipasme en el municipio Girardot, con la finalidad de entregar un comunicado en el que exigen la atención en materia de salud para aquellos adultos mayores que no cuentan con los recursos para poder cumplir con sus tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas.

Los jubilados exigieron respuesta a las fallas del sistema de salud



En este sentido, Teodomiro Aguilar manifestó que esta concentración se realizó con la finalidad de que se escuche el planteamiento que entregaron en diferentes instituciones, “esto recoge parte de las problemáticas que se viene confrontando y las dificultades que atravesamos en materia quirúrgica, muchos compañeros necesitan ser operados de catarata, hernias, próstata y otro tipo de patologías que requieren atención médica urgente”.

JUBILADOS: IPASME NO PRESTA EL SERVICIO



Asimismo, Aguilar denunció que desde hace mucho tiempo el Ipasme no presta servicio a las personas, “una institución que se ha convertido en un elefante rojo, por ello todo los servicios que anteriormente tenían, en especial en materia de exámenes de sangre y rayos X, son equipos que se están perdiendo, queremos saber dónde está el dinero que los educadores depositan mensualmente, es el 6% del sueldo y no lo vemos reflejado en el sistema de salud que debería ser de óptima calidad”.



Aguilar recalcó que en el marco de la lucha que mantiene el sector de la educación, los jubilados y pensionados continuarán en las calles, “no se ha tenido una respuesta en cuanto a la contratación colectiva, no aceptamos bonos, ya que los mismos no forman parte del salario, no queremos salario de emergencia, queremos un salario que esté acoplado al artículo 91 de nuestra Constitución, para así mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo”.



De igual forma, mencionó que aunque ya han entregado cuatro documentos en diferentes instituciones del estado, hasta la fecha no han obtenido una respuesta, “entregamos un documento en la Alcaldía, nos reunimos con concejales y no hemos obtenido ninguna respuesta, no podemos permitir que nuestros compañeros se sigan muriendo y aquí no exista nadie que responda por la vida de los venezolanos”.

SECTOR SALUD TAMBIÉN EN LA CALLE



Por su parte, Gladys Molina destacó que el sector salud se une a las jornadas de protestas de los educadores, ya que ellos también se encuentran atravesando por los mismos problemas, “desde hace mucho tiempo no se nos da la calidad para cubrir sus necesidades, muchos de nuestros jubilados y pensionados van al Hospital Central de Maracay, y se encuentran con largas colas y listas para poder ser operados”.



Mencionó que por una operación de cataratas, los jubilados deben esperar hasta dos años, “la lucha es continuar aquí en las calles, la finalidad es una mejor calidad de vida, justa y necesaria, queremos una calidad de vida acorde para todos los trabajadores de la administración pública”.



Por último, Molina señaló que los trabajadores de salud cobran máximo 20 dólares mensuales, “ningún trabajador gana más que eso, además que al HCM le faltan muchos insumos y personal, muchos trabajadores se han ido por los bajos sueldos y las malas condiciones”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA