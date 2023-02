Un motorizado perdió la vida en accidente en La Julia

Un hombre motorizado identificado como Pedro José Gallardo Rodríguez, de 68 años de edad, falleció en horas de la madrugada de este sábado, luego de que la moto que conducía y un vehículo particular colisionaran en circunstancias que se investigan en la avenida Intercomunal del municipio Santiago Mariño.

De acuerdo a fuentes vinculadas al suceso, el siniestro vial se registró a eso de las 8:30 pm de este sábado, a la altura de la pasarela del sector La Julia de la referida jurisdicción.

Motorizado cayó

Según fuentes extraoficiales, Gallardo Rodríguez iba a bordo de una motocicleta modelo DR, con la placa AD6S51U, y cuando transitaba por esa arteria vial, presuntamente lo impactó un vehículo particular, marca Chevrolet, modelo Aveo, de color gris y placas AM310. Del impacto, el motorizado cayó aparatosamente al asfalto.

Otros conductores vieron esta situación, quienes llamaron a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División de Tránsito Terrestre, Policía Municipal Santiago Mariño, y efectivos de Protección Civil de la localidad para que atendieran la novedad.

Los funcionarios procedieron a practicarle los primeros auxilios a Gallardo Rodríguez en el sitio, quien al parecer presentó politraumatismo generalizado y fractura en su pierna izquierda.

Tras las primeras atenciones prehospitalarias practicadas por los uniformados de Protección Civil, Gallardo Rodríguez lo trasladaron de emergencia al Hospital Central de Maracay para que lo médicos de turno estabilizaran su salud.

No resistió

No obstante, el sexagenario no pudo resistir las heridas ocasionadas por el accidente, falleciendo después de las 12:00 am de este domingo en el principal nosocomio maracayero.

Luego del deceso, trasladaron el cuerpo hasta la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, para que le practicaran la autopsia de ley.

Lee también: Murió motorizado en accidente vial en Ocumare de la Costa

Con respecto a las causas del accidente, hasta el cierre de esta edición no se manejan detalles, y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades viales para que esclarezca lo ocurrido en este incidente vial que dejó una nueva víctima de accidentes que involucran motocicletas.

LINO HIDALGO | elsiglo