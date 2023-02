Ibeyis Romero se prepara para los Juegos Olímpicos París 2024

La atleta aragüeña Ibeyis Romero hizo un alto en sus entrenamientos para atendernos muy amablemente y contarnos sobre su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024, a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, ella es de la selección de Atletismo del estado Aragua y de la selección Nacional, donde participará en los 400 metro Planos, ya que es la reina de esta prueba en Venezuela, con sus seis medallas obtenidas en competencias nacionales y cuatro en internacionales.

Durante 2022 Romero se subió al podio en cada oportunidad donde representó a Venezuela. FOTO CORTESÍA

Han pasado 100 años de los últimos JJOO en Francia, ahora se están preparando nuevos escenarios para esta gran fiesta deportiva como son los Juegos Olímpicos París 2024, el Stade de France, es donde se realizaran las pruebas de Atletismo, es ahí donde estará nuestra reina de los 400 metros Planos, Ibeyis Romero luciendo su uniformidad con los colores de la bandera Nacional, para competir ante los mejores atletas del mundo.

Ibeyis Romero, agradecida por el apoyo que la motivo a llegar a los Juegos Olímpicos París 2024

Ibeyis Romero tiene 16 años, estudia cuarto año en el colegio Cristo Rey, mención Informática, la cual le da gracias a sus profesores de la Cristo Rey que la apoyan mucho en sus estudios y considera que los Juegos Deportivos Nacionales 2022, fue la “chispa” que despertó en ella para fortalecerse en el Atletismo.

Se trajo dos medallas de Oro en los 200 y 400 metros planos, y un cuarto lugar en los 800 metros, prueba que estaba probando; mientras que a nivel internacional disfrutó mucho su participación en Los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, luego vinieron los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

Romero me indica: “realmente las competencias del año 2022 fue muy importante para mí ya que no solo pude competir en mi categoría sino también con adultos y eso me dejó muchas enseñanzas, además afirma “estoy lista para el periodo de competencias 2023 que arranca en marzo con cinco campeonatos nacionales y luego para Ibeyis también estarán las competencias internacionales, se le observa que está preparada para lo que se viene.

También te puede interesar: Ibeyis “La Gacela” Romero: una promesa del Atletismo

¿Cómo se siente Ibeyis anímica y deportivamente?

Me siento muy bien, me estoy preparando fuerte para las competencias de este año y cuento con un gran equipo de trabajo que me está ayudando en mi preparación con un objetivo llegar a los JJOO París 2024.

¿Cómo es la alimentación de una atleta que tiene la visión de ir a los Juegos Olímpicos París 2024 (JJOO París 2024)?

Cuento con una nutricionista que está pendiente de lo que debo comer, ya que tengo demasiado desgaste físico en un solo día y si no me alimento debidamente, no rendiría en la pista, mi alimentación está basada en comer seis veces al día, 7:00am desayuno, a las 10:00 am debo tomar la merienda, el almuerzo lo hago a las 12:00 m, para volver a merendar a las 3:30 pm, en el gimnasio debo hacer otra merienda y a lo que llego a mí casa ceno; debo acotar que papá se destaca con las merengadas y mamá hace las comidas balanceadas, que si la fibra y vive pendiente de la alimentación, pero eso es el pilar de la alimentación.

¿Qué siente Ibeyis Romero al imaginarse competir con atletas de otros países en unos JJOO?

Sabes, esa sensación la viví en al XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub – 20 Cali 2022, sentí que había logrado muchas cosas para llegar al Mundial, y disfruté al máximo el estar participando en ese Mundial, aunque no logré el objetivo en la pista por problemas de salud, el día de la competencia me sentía muy mal y no pude dar lo que quise, y me dije, no era mi momento, pero se acerca y voy a seguir preparando fuerte para estar en los JJOO París 2024.

¿Qué ganancia le pudiste sacar al XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub – 20 Cali 2022?

Mira, claro que sí le saqué ganancias, observé a cada corredora que llegaba a la pista para participar, sus movimientos, la concentración de las atletas es otro nivel, ellos van a lo que van y después sí a disfrutar, debo decir que fue un gran regalo para mí estaba de cumpleaños, aunque lejos de los míos.

¿Tienes algún mensaje para los jóvenes de Aragua y de Venezuela?

El deporte es un mundo bonito tiene sus altos y bajos, pero tienes que saberlos manejar, si te caíste no derrumbarte si no, vuélvete a levantar, debes seguir intentando sabiendo que no todo es fácil y que va a haber momentos en que estás abajo, esos momentos te van a ayudar a que cuando surjas de nuevo explotes ese potencial que tenías, así que disfruten los momentos, ya que a la larga vas a decir, me ayudaron a lograr el objetivo.

También te puede interesar: Aragua lució en el Campeonato Nacional Sub-20 de Atletismo Barinas 2022

elsiglo